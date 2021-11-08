بدء اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ بحضور وزيرة الثقافة

بدأ منذ قليل، أعمال وفعاليات اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم وحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وأكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بمجلس الشيوخ على أن قضية الثقافة هي قضية أمن قومي لمصر وقوة مصر الناعمة في الخارج.

وأضاف في كلمته خلال اجتماع اللجنة وبحضور وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبدالدايم أن قضية الثقافة هي الاهم حاليا والرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بها ومفيش خطاب للرئيس يخلو من الوعي الثقافي ويكون عنصرا أساسيا في خطاب الرئيس.

وأوضح أن الولاية الثانية للرئيس شهدت طفرة كبيرة في بناء الإنسان المصري والاهتمام بالبشر سواء من حيث الثقافة أو التعليم أو الصحة أو غير ذلك.

وقال إن أهم قضية تواجه مصر هي قضية الوعي الثقافي لأن بدونها نواجه خطرا كبيرا على ما يتم من إنجازات على أرض الواقع.

وطالب مسلم من كافة أجهزة وزارة الثقافة وقطاعاتها العمل على التنسيق والتشاور مع لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بالمجلس.