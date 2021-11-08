الإثنين 08 نوفمبر 2021
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لايف ستايل

روشتة علاج لمواجهة عدم التوافق بين الزوجين

دكتور علي عبد الراضي
دكتور علي عبد الراضي

عنف ومشاجرات مستمرة.. ذلك هو حال الأسر المصرية خاصة حديثي العهد بالزواج، ومع تزايد أشكال العنف بين الشريكين، والمشاجرات التى قد تؤدي إلى الانفصال، بات من الضروري أن يلتزم كلا الطرفين بمسئولياته من أجل حياة أفضل.

روشته وقاية وعلاج لمواجهة أسباب عدم التوافق بين الزوجين، يُقدمها خبير العلاقات الدكتور على عبدالراضي، لمتابعى «الدستور».

روشتة للتوافق بين الزوجين

  • يجب أن يكون لدي الزوجين وعي جنسي.
  • عدم الخجل من طفولة الزوجين.
  • وضع حدود معينة لتدخل أهل الزوجين في الشؤون الخاصة.
  • السعى المستمر نحو التكامل بين الزوجين.
  • وعي الزوجين بأهمية التربية ومدى مسؤليتهم وتحملهم مشاق التربية.


أسباب انهيار التوافق بين الزوجين

  • المطالبة بالحقوق والتقصير في أداء والواجبات.
  • ازدواج الفكر واختلاف القيم بين الزوجين.
  • الاختيار الخاطئ والتسرع فى القرارات.
  • الخلفية الأسرية واختلاف الموروث الثقافي بين الزوجين.
  • المبالغة في الغيرة وتحوللها إلى الشك بين الزوجين.
  • عدم مراعاة إختلاف الأعمار.
  • الاضطرابات الجنسية.
  • تدني الحوار وسوء التواصل.
  • النظرة النفعية والطمع بين الزوجين.
  • اختلاف المستوى الاجتماعي وغياب التكافؤ بين الزوجين.
  • عدم النضج والسلوكيات المتهورة.
  • غياب المودة وانعدام العاطفة والمعاملة بقسوة بين الزوجين.
     

كيف يمكن علاج سوء التوافق بين الزوجين؟ 

  • تحديد أدوار الزوجين بشكل واضح
  • السعي للوصول لتكامل الصفات بين الزوجين.
  • فهم الأسباب التي تؤدي إلى عدم التوافق ومحاولة حلها.
  • فهم الصراعات وطرق الاتصالات والانفاعلات.
  • تحديد دور الأهل.
  • صرف النظر عن الخلافات البسيطة.
  • الاستعانة بخبرات الآخرين وتجاربهم الناجحة بطريقة علمية.
  • البعد عن أسباب الخلافات والهروب من الطرق التي تؤدي للمشكلات، واجب على الزوجين وذلك للحفاظ على العلاقة الصحيحة بينهما.
العنف اضطرابات علي عبد الراضي دكتور نفسي الاضطرابات الجنسية الزوجين

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