«الإفتاء» توضح حالات جواز خروج المعتدة من وفاة زوجها من المنزل

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى«فيسبوك» يقول: ما الحالات التى يجوز فيها للمعتدة من وفاة زوجها الخروج من منزل الزوجية؟

وأجابت الدار أنه على المرأة المعتدة مِن وفاة زوجها، البقاء فى منزل الزوجية وترك الزينة والتطيب، إلا أنه يجوز لها الخروج للعمل من أجل التكسب أو خشية فقدان الوظيفة، وكذلك قضاء حوائجها أو العلاج، أو للزيارة أو للنزهة والترويح عن النفس بملابس الحداد في ذات المدينة.

وتابعت: مع وجوب الالتزام بالمبيت فى بيت الزوجيَّة، ولا يجوز لها ترك المبيت أو الانتقال إلى بيت آخر إلا فى حالة الضرورة القصوى أو الحاجة الملحة التى تضطرها لترك منزلها كالخشية على نفسها.

التواصل مع دار الإفتاء

وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر(107)، وتعمل هذه الخدمة من الـ 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية؛ للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.