رئيس وزراء لبنان: نسعى لتأمين الكهرباء اعتمادًا على الغاز المصري والأردن

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن حكومته تسعى لتأمين الكهرباء للبنانيين لمدة تتراوح من 12 إلى 15 ساعة يوميًا اعتمادًا على الغاز المصري والكهرباء الأردنية، بالإضافة إلى النفط العراقي، مؤكدًا أن المصدر الأساسي للكهرباء اليوم، هو النفط العراقي الذي يؤمن تغذية كهربائية تتراوح ما بين 4 و 5 ساعات يوميًا.

وأضاف ميقاتي - في كلمةٍ له اليوم، خلال اللقاء التشاوري الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بلبنان - أن الحكومة عملت على متابعة استيراد النفط العراقي، وتسعى للاستفادة منه بأقصى الدرجات، وذلك بالتوازي مع ملف استيراد الغاز من مصر إلى لبنان، والحصول على الكهرباء من الأردن، لزيادة ساعات التغذية الكهربائية اليومية.

كما أوضح في اللقاء - الذي حضره عدد ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والخبراء الاقتصاديين - أن الحكومة حققت خطوات متقدمة مع صندوق النقد الدولي، والمفاوضات مستمرة معه وتسير على الطريق السليم، مؤكدًا أن هناك اجتماعات متواصلة مع البنك الدولي الذي أبدى تعاونًا كاملًا مع لبنان خلال الفترة الماضية، على حد قوله.

وأكد ميقاتي - في كلمته - أن الدول مهتمة بلبنان وتدفع نحو إنمائه ووقف الانهيار وخروجه من أزمته، مشيرًا إلى التنسيق المستمر لوضع الخطوط الصحيحة للعمل من أجل خطة التعافي الاقتصادي.

وفي استعراضه للخطوات التي تسعى الحكومة لاتخاذها خلال الفترة المقبلة، أشار ميقاتي، إلى حرصه بالدرجة الأولى على حماية حقوق المودعين، وإصدار البطاقة التموينية وتأمين تمويلها، مؤكدًا أن المنصة الخاصة بها جاهزة.

كما لفت إلى أن إعادة إعمار ميناء بيروت، هو ملف أساسي بالنسبة للحكومة، معتبرًا أن الهدف اليوم هو تقوية القضاء والحفاظ عليه، لأنه الأساس لبداية الدولة وإرساء العدل، مشددًا على أن السلطة التنفيذية ليس لها التدخل في القضاء نهائيًا وعلى القضاء تصحيح مساره بنفسه.

وأكد ميقاتي، أن الانتخابات النيابية المقررة في 27 مارس المقبل، سيتم إجراؤها ضمن المواعيد المقررة لها، على أن يتم انتخاب المجلس قبل 21 مايو المقبل، وهو الموعد المحدد لانتهاء ولاية مجلس النواب الحالي.