الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال لـ«الدستور»: التوسع فى زراعة القطن قصير التيلة

هشام توفيق
هشام توفيق

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيكون هناك توسع في زراعة القطن قصير التيلة خلال الموسم الجديد.
وأضاف الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة في منطقة شرق العوينات شجعت الحكومة في التوسع في زراعة القطن قصير التيلة، مشيرًا إلى أن  التوسع في زراعة القطن قصير التيلة سيعمل على سد فجوة الاستيراد، حيث يتم استيراد كميات كبيرة بسبب اعتماد الصناعات المحلية عليه.
وأشار إلى أن خطة الحكومة في هذا الشأن بدأت بتجربة تمت في منطقة شرق العوينات وأدت هذه التجربة إلى نجاح في زراعة القطن بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية.
ونوه بأن الدولة لديها خطة واضحة لعودة القطن المصري لمكانته العالمية، حيث يتم تشجيع المزارعين عبر منظومة تداول تجارة القطن الجديدة التي  أسهمت في ارتفاع سعر القنطار إلى ٥ آلاف جنيه، مما يعود بالنفع على المزارع.
ولفت إلى أن المنظومة الجديدة أسهمت في جودة القطن الذي كان يعاني من الشوائب، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة أسهمت في زيادة جودته، ونوه بأن من ضمن الخطة كان تطوير محالج القطن، حيث يتم تصدير القطن الشعر للخارج.

 وقال الوزير، إن تعظيم الاستفادة من القطن المصري وعودته لمكانته التاريخية وزيادة سعر في الأسواق العالمية كان وراءه دعم الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم تطوير محالج القطن وسداد المديونيات التي لاحقت شركات الغزل والنسيج، ويتم إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم.
ولفت إلى إنشاء شركة تسويق خاصة بمنتجات القطن المصري من غزل وملابس مثل القميص الأبيض الفاخر، موضحًا أنه تم تجهيز علامة تجارية فرعونية تسمي "نيت"، حيث سيتم العمل علي عودة شعاربكل فخر صنع في مصر فيما يتعلق بصناعة الغزل والنسيج والقطن المصري.

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وزير قطاع الأعمال لـ«الدستور»: التوسع فى زراعة القطن قصير التيلة

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