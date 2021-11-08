الإثنين 08 نوفمبر 2021
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الدين لله

«الأعلى للصوفية»: قرار الأوقاف بمنع التبرعات داخل مساجدها لا ينطبق علينا

د.عبدالهادى القصبى
د.عبدالهادى القصبى

أكد الدكتورعبدالهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، أن قرار وزارة الأوقاف الخاصة بمنع التبرعات داخل المساجد لا ينطبق على مساجد الطرق الصوفية أو المساجد التى بها أضرحة ومقامات.

وتابع: لن يتم إزالة صناديق النذور الموجود بمساجد آل البيت والطرق الصوفية، وما سيحدث هو إزالة ومنع صناديق التبرعات فى المساجد الأخرى غير التابعة للطرق الصوفية. 

وأوضح "القصبى" أن البعض تناول قرار وزارة الأوقاف بشكل خاطئ، حيث أن الوزارة لم تتحدث عن صناديق النذور المتواجدة بمساجد الطرق الصوفية، وكان حديثها عن صناديق التبرعات الموجودة فى المساجد التابعة لها بأنحاء الجمهورية. 

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن قرار منع التبرع النقدي للمساجد، لم يشمل مساجد الطرق الصوفية، لأن صناديق النذور في مساجد الطرق الصوفية لها قانون ينظمها، موضحا أن القانون ينص على أن المبالغ التي تحصلها وزارة الأوقاف من النذور، تذهب 10% منها مشيخة الطرق الصوفية.

وأكد وزير الأوقاف فى تصريخات له، أنه سيبحث مع مشيخة الطرق الصوفية، إمكانية تحويل صناديق النذور، لحسابات بنكية على غرار باقي المساجد، مؤكدًا أنه لا يمكنه اتخاذ القرار بمفرده، لأن صناديق النذور لها طرفين.

ولفت إلى أن هناك 143 ألف مسجد يتبع الطرق الصوفية، ومساجد النذور 200 مسجد، منوها إلى أنه قبل 2014، كان إجمالي ما يدخل صناديق النذور 6 ملايين، وعندما تم عمل الحوكمة وصلت لـ 30 مليون جنيه.

وأوضح أن صناديق النذور لا تفتح إلا بمفتاحين معا أحدهما فى الوزارة، والآخر فى المسجد، ولا يمكن لأحد أن يفتح بدون الآخر.

 

 

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