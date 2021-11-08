الإثنين 08 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الطرق الصوفية» تبدأ حصر أضرحة الأولياء والصالحين بالمحافظات

الأضرحة والمقامات
الأضرحة والمقامات

بدأت اليوم الاثنين، لجنة الأضرحة والمقامات بالطرق الصوفية، فى عمل حصر لكافة الأضرحة والمقامات فى مختلف أنحاء الجمهورية وذلك من أجل منع أى تعديات من الممكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة، خاصة فى صعيد مصر. 

ويترأس لجنة الأضرحة بالطرق الصوفية الشيخ سالم الجازولي شيخ الطريقة الجازولية، ويعاونه فى ملف الأضرحة الشيخ فكرى العروسى شيخ الطريقة العروسية الشاذلية، حيث يتم حالياً تنسيق الجهود، من أجل معرفة المقامات الرسمية التابعة للطرق الصوفية وكذلك المقامات الوهمية الغير تابعة للطرق الصوفية ولكنها مسجلة داخل المشيخة العامة للطرق . 

وتهدف اللجنة إلى عمل سجل رسمى يحوى كافة الأضرحة والمقامات المعترف بها فى مصر، سواء لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين دخلوا مصر مع الفتح الإسلامى لمصر، أو أضرحة أولياء الله الصالحين الذين سكنوا فى مصر وأقاموا فيها، والذين منهم مغاربة وجزائريون وعراقيون وكذلك من بلاد الشام . 

جدير بالذكر أن الطرق الصوفية هي مدارس دينية في التزكية والتربية متفرعة من بعضها، ومرتبطة بواسطة السند المتصل، وهي ليست فرقاً إسلامية، وجميعها تتبنى عقيدة أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية، وبعض من أهل الحديث وتتبع أحد المذاهب الأربعة والاختلاف بينها إنما هو في طريقة التربية والسلوك إلى الله. والطريقة عند ال‍سالك‍ين هي السيرة المختصة بهم إلى الله تعالى من قطع المنازل والترقي في المقامات.

وتختلف الطرق التي يتبعها مشايخ الطرق في تربية طلابها ومريديها باختلاف مشاربهم، واختلاف البيئة الاجتماعية التي يظهرون فيها، وكل هذه الأساليب لا تخرج عن كتاب الله وسنة رسوله، بل هي من باب الاجتهاد المفتوح للأمة. ولذلك قيل: لله طرائق بعدد أنفاس الخلائق.

وقد يسلك بعض المشايخ طريق الشدة في تربية المريدين فيأخذونهم بالرياضات العنيفة ومنها كثرة الصيام والسهر وكثرة الخلوة والاعتزال عن الناس وكثرة الذكر والفكر.

وقد يسلك بعض المشايخ طريقة اللين في تربية المريدين فيأمرونهم بممارسة شيء من الصيام وقيام مقدار من الليل وكثرة الذكر، ولكن لا يلزمهم بالخلوة والابتعاد عن الناس إلا قليلا، ومن المشايخ من يتخذ طريقة وسطى بين الشدة واللين في تربية المريدين، وللطرق الصوفية شارات وبيارق وألوان يتميزون بها: فيتميز الرفاعية باللون الأسود.

ويتميز القادرية باللون الأخضر، ويتميز الأحمدية باللون الأحمر، أما البرهانية فإنها لا تتميز بلون واحد كسائر الطرق بل تتميز بثلاث ألوان: الأبيض الذي تميز به إبراهيم الدسوقي، والأصفر الذي تميز به الإمام أبو الحسن الشاذلي ومنحه لابن أخته إبراهيم الدسوقى، والأخضر وهو كناية عن شرف الانتساب لبني هاشم.

لجنة الأضرحة الطرق الصوف تبدأ اعمالها حصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

الأهلى يصدر بيانًا بشأن تصريحات محمد عادل حكم مباراة الزمالك

كلاكيت أول مرة.. التاريخ الخفى لـ«عباقرة الإخراج» فى مصر

شبورة مائية حتى نهاية الأسبوع.. «الأرصاد» تحذر السائقين

لحظة مقتل حمدى أبو صالح و12 من عصابته فى أسوان (فيديو)

«30 يوم مدارس».. كيف نجحت الدولة المصرية فى الاختبار؟

الرئيس السيسى يستجيب لعلاج شاب يعانى من الفشل الكلوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

حسين دعسة

نهاية شرق المتوسط.. أم نهاية جائحة كورونا

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

لواء. محسن الفحام

من العقاب إلى التأهيل

صور

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

صور عقار الكونيسة المنهار

محطة تل أبيب

المزيد

وفد من 95 شخصاً: الرئيس الكولومبي يصل إلى إسرائيل.. ما جدول أعماله؟

كيف أحبط الموساد هجمات ضد إسرائيليين في افريقيا ؟

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية