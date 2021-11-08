نجلاء بدر تكشف حقيقة اعتزال لطفي لبيب

نفت الفنانة نجلاء بدر، الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول اعتزال الفنان لطفي لبيب، بسبب ظروفه الصحية، مؤكدة أنه يشارك بجانبها في تصوير أحد الأعمال الدرامية حاليًا.

وكتبت "بدر"عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كتير من الصحف والمواقع تناولت إمبارح خبر اعتزال الفنان الجميل لطفي لبيب، في نفس الوقت اللي كان متواجد معي بنصور مشهد في مسلسل (ويبقى الأثر)..لا تعليق".

وتدور أحداث "ويبقى الأثر" في 10 حلقات ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، ويناقش فكرة الأثر السلبي والإيجابي الذي يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة، وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.

ويشارك في بطولة العمل بجانب نجلاء بدر، كلا من؛ إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، محمد التاجي، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف أماني التونسي، وإخراج أحمد يسري.

وعرضت قناة (DMC) حتى الآن، أربع حكايات من مسلسل "إلا أنا"، هم "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، وإخراج أحمد يسري، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزي، وإخراج محمد بكير، و"بدون ضمان" بطولة هنادي مهنى، وهاجر أحمد، وإسلام جمال، وإخراج ياسمين أحمد كامل، وحكاية "على الهامش" بطولة نرمين الفقي، وصبري فواز، وجيهان خليل، وإخراج أحمد شفيق.

وتنتظر نجلاء بدر، طرح 3 أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة الأول بعنوان "النهاردة يوم جميل" مع باسم سمرة، وهنا شيحة، وإخراج نيفين شلبي، والثاني "ليلة العيد" بمشاركة العديد من الفنانين وهو تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز، والثالث "المحكمة" إخراج محمد أمين، حيث انتهت من تصوير الأفلام الثلاثة منذ فترة، ويجري تحديد موعد طرحهم بدور العرض السينمائي.