ارتفاع عدد الوفيات المؤكدة بكورونا فى المكسيك إلى 289734

أفادت بيانات من وزارة الصحة بالمكسيك، تسجيل 60 وفاة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب الجائحة في البلاد إلى 289734.

ويقول مسؤولون، إن من المرجح أن وفيات كوفيد-19 الفعلية تزيد كثيرًا عن الأرقام الصادرة عن الوزارة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وعلى صعيد آخر، أعلنت المكسيك أنها ستواصل حتى منتصف أبريل المشاورات حول إصلاح مثير للجدل في قطاع الطاقة بعدما عبرت الولايات المتحدة عن "مخاوف جدية" حيال المشروع.

ويقضي هذا الإصلاح بضمان حصول الشركة الحكومية "المفوضية الفيدرالية للكهرباء" على 54 بالمئة من حصة السوق المكسيكية، وكان يفترض مراجعته واعتماده في البداية في آواخر 2021 أو مطلع 2022.

وقال السفير الأمريكي الجديد لدى المكسيك كين سالازار في تغريدة على "تويتر"، الأربعاء، إنه عبر عن "مخاوف جدية لدى الولايات المتحدة، بعد اجتماعات مهمة مع الحكومة المكسيكية لبحث الإصلاح في قطاع الطاقة.

وأضاف السفير الذي عينه الرئيس جو بايدن: "نحن ملتزمون مواصلة الحوار حول هذه القضية الحساسة خلال الأيام المقبلة".

وتشعر الولايات المتحدة وكندا بالقلق من عواقب الإصلاح على الاستثمار الخاص في المكسيك في إطار اتفاق التجارة الحرة بين الدول الثلاث.

وأعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد، العائد من مؤتمر جلاسكو للمناخ، الخميس، أنه سيلتقي السفير الأمريكي "ليعرف بشكل واضح ما هو الإصلاح وما لا يتسم به هذا الإصلاح".

وفي رسالة إلى السفير الأمريكي، قال العديد من أعضاء الكونجرس في واشنطن، إن هذا التعديل سيؤدي إلى تمييز حيال شركات الطاقة الأمريكية الموجودة في المكسيك.