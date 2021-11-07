الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«اقتصادية قناة السويس» تشارك فى جلسة المنافذ الرقمية الذكية غدًا

قناة السويس
قناة السويس

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس فى بيان صادر اليوم الأحد، عن مشاركة الهيئة في جلسة المنافذ الرقمية الذكية وأنظمة “ACI”، والتى تنعقدج غدًا الاثنين، على هامش فعاليات معرض النقل الذكي واللوجيستيات ترانس ميا ٢٠٢١.

وذكر البيان أن المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يشارك فى الندوة كمتحدث رئيسي لعرض مستجدات الأعمال في الموانئ وماتم من تطوير، وتعمل المنطقة الاقتصادية حاليا على منظومة الخدمات البحرية التي ستطلق قريبًا فى موانئ المنطقة؛ ما ينعكس على أداء الأعمال، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، لافتاً إلى ما شهدته موانئ المنطقة الشمالية من ميكنة لموانئ بورسعيد (شرق – غرب) وبما يتواكب مع متطلبات الموانئ الذكية ويحقق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030. 

يأتي ذلك فى إطار خطة الدولة المصرية لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي وإدارة مخاطر وأمن البضائع الواردة من الخارج، من خلال تفعيل منظومة التسجيل المسبق قبل الشحن عند الاستيراد لجميع السلع والبضائع، والذى يُعد من أفضل الأنظمة العالمية لإدارة المخاطر المسبقة وتأمين الموانئ عند استيراد البضائع للمنافذ المصرية.

اقتصادية قناة السويس قناة السويس التسجيل الجمركي الموانئ السويس

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