الأحد 07 نوفمبر 2021
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سياسي

عضو بـ«الشيوخ»: المشروع القومي للطرق أحدث نقلة حقيقية في البنية التحتية

النائب عبده أبو عايشة
النائب عبده أبو عايشة

قال النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، إن ما تم في المشروع القومي للطرق، وما تمت إقامته من طرق ومحاور حديثة وعصرية في أنحاء الجمهورية، يعد انطلاقة حقيقية نحو التنمية في القرن الـ21 وقفزة لمصر في مجال البنية التحتية، مؤكدا أن الطرق هى عماد التنمية والتبادل التجاري وتسهيل نقل البضائع والسلع وملايين المواطنين.

وأشار أبو عايشة في بيانه اليوم، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة منظومة خدمات متكاملة على امتداد الطرق والمحاور الجديدة وبمسافات متقاربة لتوفير كل سبل الأمان والراحة للمواطنين والمسافرين عليها.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أنه تم تنفيذ إنجازات ضخمة في مجال الطرق خلال السنوات الماضية، حيث تم تنفيذ 5300 كم بتكلفة 140 مليار جنيه، منها على سبيل المثال لا الحصر ومن المشاريع الضخمة التي تم تنفيذها، تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم بتكلفة وصلت 7 مليارات جنيه، وتطوير طريق الصعيد- البحر الأحمر، بطول 180 كم بتكلفة مليار جنيه وغيرها من عشرات الطرق في ربوع الجمهورية.

وأوضح النائب أن المشروع القومي للطرق أحدث نقلة حقيقية في مجال البنية التحتية في البلاد ولم يكن متصورًا أن يكون بهذا الشكل.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق كامل الوزير توجيهات الرئيس النائب عبده أبو عايشة تطوير طريق الصعيد معرض النقل الذكي

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