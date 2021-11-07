وزير الخارجية يجتمع مع البعثة المصرية فى واشنطن

اجتمع وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، بأعضاء البعثة المصرية في واشنطن.

وأكد شكري، خلال اللقاء، أهمية مواصلة الجهد للدفع قدما بالعلاقات المصرية الأمريكية، بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

شكري يلتقي البعثة المصرية في واشنطن

وينطلق، غدا الإثنين، الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، في واشنطن، ويستمر حتى غد الثلاثاء، لتعزيز العلاقات الثنائية، وبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ويلتقي وزير الخارجية سامح شكري، غدا، بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ويعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا للإعلان عن بدء جولات الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن.