الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الهجرة: مصر على الطريق الصحيح والقادم أفضل

وزيرة الهجرة المصرية
وزيرة الهجرة المصرية

احتفلت الجامعة البريطانية في مصر، بتخريج دفعة جديدة من طُلابها، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكبار رجال الدولة، ورئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، فريدة خميس، ورئيس الجامعة، الدكتور محمد لطفي، وجمعٌ من العلماء، ورؤساء الجامعات، والسفراء.

وقالت وزيرة الهجرة، إن روح العملاق الراحل، محمد فريد خميس، تعيشُ معنا، واستشعرُ بها في جلسة ابنته، فريدة ، التي تقودُ المسيرةَ بنحاحٍ مبهر؛ لقد أصبحت الجامعة البريطانية، مصنعاً للشباب المستعد لمواجهة العالم، بأسلحة العلم والثقافة، وهذا يوم خاص من مصنع محمد فريد خميس، تتجلى فيه كل صور المحبة للوطن.

إنني  أتوجه بالتحية، للدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، الذي أعاده حبه لوطنه إلي أرض مصر، ليقود المسيرة بالجامعة بنجاح ، تماماً كما حقق نجاحات خارجها.

كذلك أُحيي الأسر المصرية، التي ربت وكبرت وضحت حتي كان النجاح، وكذلك تحية للأساتذة والعمداء، وجميع إدارة الجامعة، الذين بذلوا الجهد، وأعلم تماماً أن الأبناء الخريجين لن ينسوا الجامعة، ولن ينسوا فضلها، وسيعودون إليها.

وقالت مكرم، إن الطريق صعب ، لكن  بالايمان والجهد والإخلاص والصبر ، تصلون إلي المراد، مؤكدة أن مصر تتقدم  وتتطور، والشباب يتقلدون المناصب، وهذا عهد الشباب ، وكل المطلوب هو الإبداع والمثابرة ، وإني على ثقة أنني سأراكم وزراء ووزيرات في المستقبل.

وفي النهاية حافظوا على لُغتكم وثقافتكم، فهي الأصل والهوية.

التعليم العالي الثقافة محمد وزير التعليم بريطانية نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وزير التعليم العالي السفيره نبيله مكرم مؤسسات الدولة نائب وزير التعليم

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وائل لطفي

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