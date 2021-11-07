الأحد 07 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باحث عراقي لـ«الدستور»: محاولة اغتيال «الكاظمي» اعتداء على الدولة بأكملها

الدكتور العراقى عباس
الدكتور العراقى عباس الجبوري

قال الدكتور عباس الجبوري، رئيس مركز "الرفد" العراقي للإعلام والدراسات الاستراتيجية، إن المشهد العراقي في الأيام الأخيرة أصبح معقدًا للغاية بسبب رفض البعض لنتائج الانتخابات البرلمانية.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه عقب المظاهرات تطور الأمر ووقع صدام بين القوات الأمنية والمتظاهرين، مؤكدًا أن هناك بعض الأطراف لا تريد الخير للعراق.

وأكد الجبوري، أن الاعتداء على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، هو اعتداء على الدولة بأكملها، لأن رئيس الوزارء لا يمثل نفسه فقط بل يمثل الشعب، وجزء من مفهوم السيادة هو الحفاظ على رمزية السيادة من خلال شخوصها والأماكن التي يتواجد بها المسؤولين.

وأوضح، أن عملية الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها "الكاظمي"، تُعد اختراق للسيادة وهو يومًا مؤلمًا، مضيفًا: "الآن أصبحنا جميعًا ندعو للتهدئة وجميع الدول والقوى السياسية أدانت هذا الاعتداء".

وشدد الجبوري، على أن الاعتداء على مقر "الكاظمي" هو اعتداء آثم لا يمكن السماح به، فالمؤسسات الحكومية يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن الصراعات السياسية والتكتلات السياسية.

محاولة اغتيال «الكاظمي»

وفي وقتٍ سابق، أعلن الجيش العراقي، تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمحاولة اغتيال فاشلة في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، في بيانٍ لها، إن "طائرة مسيرة محملة بمتفجرات استهدفت منزل رئيس وزراء العراق في العاصمة بغداد".

وأضافت أن "رئيس الوزراء بصحة جيدة، ولم يُصَب بأذى في الهجوم"، مشيرة إلى أن "القوات الأمنية تقوم بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة".

العراق محاولة اغتيال الكاظمي المنطقة الخضراء الإنتخابات العراقية طائرات مفخخة

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

مصدر أمني يوضح حقيقة قيام سائق بخطف فنانة

محمد شريف يكشف لـ«الدستور» سر عودته لـ منتخب مصر

نقابة الإعلاميين تستدعى مدحت شلبى للتحقيق بسبب مباراة القمة

الرئيس السيسى: مصر تنتهج مسارًا تنمويًا شاملًا مدعومًا باستقرار سياسى وأمنى واقتصادى

أول كارت لـ«النقل الموحد الذكى» باسم الرئيس السيسى

التموين: أسعار اللحوم السودانية أقل من السوق الحرة بـ20%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

لواء. محسن الفحام

من العقاب إلى التأهيل

لواء.حمدى البطران

موقف الدولة من مبادرة وقف العنف

أسماء محفوظ

الأبوة لا تسقط بالتقادم

حسين دعسة

ماذا سيحدث لو سقط أبى أحمد.. إثيوبيا إلى أين؟

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. كلام جديد

حسين دعسة

خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية: لنمسح ألم اللاجئين

صور

صور عقار الكونيسة المنهار

مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائى

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

الليكود: اليمين الإسرائيلى سيسقط حكومة «بينيت» بأسرع مما يتصور

رئيس وزراء إسرائيل يؤكد استقرار حكومته والتزامه بتناوب السلطة

الجهاد الإسلامى: اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل حول الأسرى المضربين عن الطعام