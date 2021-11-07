وزير الأوقاف: مسابقة لتعيين دفعة جديدة من الأئمة

أهدى الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، درع كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تقديرًا لجهوده في خدمة الدعوة ، ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وقال «جمعة»، إن «هناك أمرين أضرا بالخطاب الديني، وهما الجهل والمغالطة، ويجب مواجهتهما بالعلم والحجة والبرهان».

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "دور العلوم الشرعية والإنسانية في خدمة الدعوة الإسلامية"، الذي عقد اليوم الأحد، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر:«نواجه التسيب والانحلال، بنفس القوة التي نواجه بها التشدد»، مشيرًا إلى أن «الاتجاه نحو التسيب قنابل موقوتة لا تقل عن الناتجة عن التطرف والإرهاب».

وأكد ضرورة دراسة علم النفس والاجتماع، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق كلية الدعوة الإسلامية في مؤتمرها العلمي الدولي الأول.

وعلى جانب آخر، أشار «جمعة» إلى أن الوزارة تستعد للإعلان عن تعيين دفعة جديدة من الأئمة قريبا، لافتًا إلى أن كلية الدعوة هى إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة.

وأشار إلى أن الوزارة تُنسق حاليًا بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتعيين دفعة جديدة من الأئمة خلال الفترة المقبلة.

وقال إنه بمجرد الانتهاء من التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بالمسابقة، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد عدد الأئمة المطلوبين بعد التنسيق مع الجهاز.

ونوه بأنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة مع كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة؛ لاختيار الطلاب النابغين للاستعانة بهم لخطبة الجمعة.