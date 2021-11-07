الأحد 07 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«ربات البيوت الحقيقيات».. تفاصيل عودة البرنامج النسائي الأشهر فى العالم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ينطلق تصوير برنامج «ربات البيوت الحقيقيات»فى نسخته الجديدة بعد تحقيق شعبية كبيرة على مستوى العالم، منذ البث الأول له عام 2006، ليرتفع الطلب على البرنامج مما دفع المنتجين إلى تقديم عرضين إضافيين، أحدهما في نيويورك والآخر في أتلانتا.

وتمت إضافة دبي إلى قائمة العروض نظرًا لكونها مدينة الأحلام، حيث يحاول الناجحون التأثير بشكل إيجابي على المجتمع، مما يجعل مشاركة قصص النجاح العديدة مع بقية العالم اكثر أهمية، ومن المتوقع أن يبدأ البث فى عام 2022.

وترددت الشائعات حول ظهور بعض المواهب الاستثنائية من ربات البيوت وفقا لموقع «scoopempire» ..

سارة المدني 

مصممة أزياء شهيرة وصاحبة مطعم ورائدة أعمال، بدأت مشروعها فى الـ 15 عامًا من عمرها لتصبح سيدة أعمال ناجحة.

وولدت سارة فى الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، وبدأت طريق الإنجازات من هناك ومن المتوقع أن تُلقى الضوء على ربات البيوت الحقيقيات فى دبي.

كارولين ستانبري

 ولدت ستانبري فى لندن بالمملكة المتحدة، وبدأت حياتها المهنية كمصممة أزياء، وتعمل مع زوجها حاليًا كشريك فى شركة استثمارية فى دبي.

9

هي المدير التنفيذي لشركة عقارات، وتستحوذ على العديد من الصفقات التجارية.

ليزا ميلان

ملكة جمال جامايكا السابقة ومصممة أزياء ناجحة ورائدة أعمال، ومؤسسة العلامة التجارية التعليمية للأطفال "هال".

شانيل أيان

أول عارضة أزياء سوداء تظهر على أغلفة المجلات، ولدت آيان في كينيا ومن أصل صومالي، وبدأت في عرض الأزياء في كينيا حيث حثها ابن عمها على المحاولة، وتركت كينيا في سن 17 عاما، وعملت في الإعلانات التلفزيونية..

9999

نينا علي

 نشأت اللبنالنية فى أوستن بولاية تكساس، وتمتلك متجر خبز مشهور، وتاجرة تجزئة لأجهزة تعدين العملات المشفرة، ومن خلال عملها الجاد أصبحت شخصية مرموقة وسيدة أعمال ناجحة.

ويسلط البرنامج الضوء على السيدات الناجحات وكيفية مشاركتهن في مجتمعاتهن، بالإضافة إلى حياتهن الخاصة ومساعيهن المهنية.

999
برنامج ربات البيوت الحقيقيات نيويورك ظهور بعض المواهب الاستثنائية نينا علي شانيل أيان ليزا ميلان

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

لحظة مقتل حمدى أبو صالح و12 من عصابته فى أسوان (فيديو)

الأهلى عن أسيست السولية: لوحة فنية لا تمل من مشاهدتها

«هيهي».. كل ما نعرفه عن متحور كورونا الجديد

مصدر أمني يوضح حقيقة قيام سائق بخطف فنانة

هل ينقلب السحر على الساحر؟.. أسرار جديدة من محاكمة الأمير أندرو

توفيق عبد الحميد يكشف حقيقة مشاركته في «هجمة مرتدة 2»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

لواء. محسن الفحام

من العقاب إلى التأهيل

لواء.حمدى البطران

موقف الدولة من مبادرة وقف العنف

أسماء محفوظ

الأبوة لا تسقط بالتقادم

حسين دعسة

ماذا سيحدث لو سقط أبى أحمد.. إثيوبيا إلى أين؟

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

صور

صور عقار الكونيسة المنهار

مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائى

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

ربما تعيد نتنياهو..كيف تهدد قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس حكومة "بينيت"؟

«البرلمان العربى» يدين الاقتحامات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

قاضى قضاة فلسطين يدعو لمحاكمة حاخام يهودى دعا لهدم مسجد قبة الصخرة