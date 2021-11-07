«ربات البيوت الحقيقيات».. تفاصيل عودة البرنامج النسائي الأشهر فى العالم

ينطلق تصوير برنامج «ربات البيوت الحقيقيات»فى نسخته الجديدة بعد تحقيق شعبية كبيرة على مستوى العالم، منذ البث الأول له عام 2006، ليرتفع الطلب على البرنامج مما دفع المنتجين إلى تقديم عرضين إضافيين، أحدهما في نيويورك والآخر في أتلانتا.

وتمت إضافة دبي إلى قائمة العروض نظرًا لكونها مدينة الأحلام، حيث يحاول الناجحون التأثير بشكل إيجابي على المجتمع، مما يجعل مشاركة قصص النجاح العديدة مع بقية العالم اكثر أهمية، ومن المتوقع أن يبدأ البث فى عام 2022.

وترددت الشائعات حول ظهور بعض المواهب الاستثنائية من ربات البيوت وفقا لموقع «scoopempire» ..

سارة المدني

مصممة أزياء شهيرة وصاحبة مطعم ورائدة أعمال، بدأت مشروعها فى الـ 15 عامًا من عمرها لتصبح سيدة أعمال ناجحة.

وولدت سارة فى الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، وبدأت طريق الإنجازات من هناك ومن المتوقع أن تُلقى الضوء على ربات البيوت الحقيقيات فى دبي.

كارولين ستانبري

ولدت ستانبري فى لندن بالمملكة المتحدة، وبدأت حياتها المهنية كمصممة أزياء، وتعمل مع زوجها حاليًا كشريك فى شركة استثمارية فى دبي.

هي المدير التنفيذي لشركة عقارات، وتستحوذ على العديد من الصفقات التجارية.

ليزا ميلان

ملكة جمال جامايكا السابقة ومصممة أزياء ناجحة ورائدة أعمال، ومؤسسة العلامة التجارية التعليمية للأطفال "هال".

شانيل أيان

أول عارضة أزياء سوداء تظهر على أغلفة المجلات، ولدت آيان في كينيا ومن أصل صومالي، وبدأت في عرض الأزياء في كينيا حيث حثها ابن عمها على المحاولة، وتركت كينيا في سن 17 عاما، وعملت في الإعلانات التلفزيونية..

نينا علي

نشأت اللبنالنية فى أوستن بولاية تكساس، وتمتلك متجر خبز مشهور، وتاجرة تجزئة لأجهزة تعدين العملات المشفرة، ومن خلال عملها الجاد أصبحت شخصية مرموقة وسيدة أعمال ناجحة.

ويسلط البرنامج الضوء على السيدات الناجحات وكيفية مشاركتهن في مجتمعاتهن، بالإضافة إلى حياتهن الخاصة ومساعيهن المهنية.