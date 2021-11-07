الأحد 07 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الفنية العسكرية» تفتح باب التسجيل بالدراسات العليا للحاصلين على بكالوريوس الهندسة

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

أعلنت الكلية الفنية العسكرية عن فتح باب التسجيل بالدراسات العليا (ماجستير- دكتوراه) للحاصلين على بكالوريوس الهندسة من خريجي الجامعات المصرية أو من الخارج.

يأتي هذا في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للمهندسين من العسكريين والمدنيين ومن منطلق دورها الريادي في مواكبة تطورات ومتطلبات العصر.

وعلى الراغبين في التسجيل بالدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية الاطلاع على شروط القبول وتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية من خلال الرابط الآتي:

http://www.mtc.edu.eg/PGRegistration.aspx

على أن تكون مواعيد بدء التسجيل المشار إليها اعتبارًا من يوم 15/ 11/ 2021 ولمدة شهر.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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