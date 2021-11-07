«الفنية العسكرية» تفتح باب التسجيل بالدراسات العليا للحاصلين على بكالوريوس الهندسة

أعلنت الكلية الفنية العسكرية عن فتح باب التسجيل بالدراسات العليا (ماجستير- دكتوراه) للحاصلين على بكالوريوس الهندسة من خريجي الجامعات المصرية أو من الخارج.

يأتي هذا في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للمهندسين من العسكريين والمدنيين ومن منطلق دورها الريادي في مواكبة تطورات ومتطلبات العصر.

وعلى الراغبين في التسجيل بالدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية الاطلاع على شروط القبول وتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية من خلال الرابط الآتي:

http://www.mtc.edu.eg/PGRegistration.aspx

على أن تكون مواعيد بدء التسجيل المشار إليها اعتبارًا من يوم 15/ 11/ 2021 ولمدة شهر.

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