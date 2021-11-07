تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

تباين مؤشرات البورصة، في مستهل تعاملات الأسبوع – اليوم الأحد، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية بنحو محدود، فيما تراجعت نظيرتها الثانوية، على خلفية استمرار الضغوط البيعية، نتيجة إغلاق المراكز المالية المكشوفة للمتعاملين "المارجن".

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03%، ليصل إلى مستوى 11651 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2033 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 13642 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 4507 نقاط.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 2161 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 3143 نقطة.

وقال محللون بالسوق، إن حالة الضبابية ما زالت عنوانًا لتعاملات البورصة خلال المرحلة الحالية وحتى ظهور محفزات جديدة للمستثمرين، موضحين أن السوق تحتاج إلى إعادة النظر في بعض القرارات التي من شأنها عودة الثقة من جديد، خاصة بعد التراجعات الحادة التى ألمت بالأسهم والمؤشرات على مدار الشهرين الماضيين، في الوقت الذي تسجل فيه أسواق الأسهم العالمية والعربية المحيطة مستويات صعود جديدة يوميًا، دون تأثير ذلك على أسهم أو مؤشرات البورصة.

وأشار المحللون، إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية والمسئولة عن المنظومة، لإيقاف نزيف الخسائر، ومن ثم إحداث نوع من عودة الثقة من جديد.

كانت البورصة قد خسرت نحو 11 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، نتيجة استمرار الاتجاه البيعي للمتعاملين الأجانب والمصريين الأفراد، وهو الأمر الذي ظهر جليًا خلال التعاملات.