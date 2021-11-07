اليوم.. محاكمة عنصرين من خلية الزيتون الإرهابية

تستكمل الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، اليوم الأحد، محاكمة عنصرين بتهمة الانضمام لخلية إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الزيتون الأولى"فى القضية رقم 308 لسنة 2010 .

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.