إيطاليا.. صدور أحكام على 70 عضوا فى أعتى مافيات البلاد

أصدر القضاء الإيطالي أحكاما بالسجن المطول والمشدد على 70 عضوا في جماعة "ندرانجيتا" أعتى مافيا في البلاد، في إطار أوسع محاكمة للمافيا في إيطاليا منذ الثمانينات.

وأفادت وسائل الإعلام بأن العدالة الإيطالية وجهت بهذه الأحكام ضربة قاصمة لجماعة "ندرانجيتا" طالت 70 من منتميها والمتواطئين معها، حيث تراوحت أحكام السجن بين 10 أشهر و20 عاما على جرائم قتل، وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والابتزاز وجرائم أخرى.

وحسب وكالة "أنسا" الإيطالية تمت تبرئة حوالي 20 شخصا، علما أن أكثر من 300 آخرين سيمثلون أمام القضاء في المستقبل.

وبدأت المحاكمة في كالابريا في يناير 2021 ومن المتوقع أن تستمر ثلاث سنوات على الأقل، علما أن الاجتماعات تعقد في قبو مجهز خصيصا للمحاكمة.

وتعتبر "ندرانجيتا" واحدة من أكثر منظمات الظل نفوذا في إيطاليا وأنحاء أوروبا.

ففي أحدث تقرير صادر عن لجنة التحقيق الوطنية المناهضة للمافيا (Dia)، لفتت سلطات إنفاذ القانون الانتباه إلى القدرة المتزايدة لهذه المافيا جنوب كالابريا على التمدد إلى خارج منطقة نفوذها التقليدية، ودورها المتعاظم في الاتجار الدولي بالمخدرات.

وفي محاكمة مشابه في ثمانينات القرن الماضي، أحبطت نشاطات 470 شخصا من منتسبي مافيا "كوزا نوسترا" صقلية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، تسجيل 31 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا مقابل 51 في اليوم السابق، إضافة إلى 6764 إصابة جديدة دون تغيير عن اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 132365 حالة وفاة مرتبطة بـ«كوفيد-19» منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا وتاسع أعلى حصيلة في العالم.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.