الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تسمح برسو سفينة إغاثة تحمل 800 مهاجر

مهاجرين
مهاجرين

أعلنت منظمة "سي آي" الألمانية، أن إيطاليا سمحت الرسو في تراباني بجزيرة صقلية لسفينة إغاثة تحمل نحو 800 مهاجر تم إنقاذهم في البحر، بينهم مئات القصر وخمس حوامل.

و حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، جاء إذن الرسو بعد ساعات من تسليم منظمة إنسانية إمدادات إغاثة طارئة للسفينة.

وأنقذت السفينة "سي آي 4" نحو 400 مهاجر في البحر، الأربعاء، وساعدت 400 آخرين على متن قارب خشب مهدد بالغرق الخميس.

وقالت المنظمة غير الحكومية، في بيان، إن أكثر من 200 قاصر من بينهم "أطفال عديدون دون العاشرة" وخمس حوامل على متن سفينتها، مشيرة إلى أن 200 مهاجر تلقوا العلاج على متن السفينة.

من جهتها، تبحث السفينة "أوشن فايكينج" التي تديرها منظمة "إس أو إس المتوسط" عن ميناء للرسو حاملة 314 مهاجرا أنقذتهم، ما يرفع عدد المهاجرين الذين ينتظر نزولهم في إيطاليا إلى أكثر من 1100.

وتمثل إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال إفريقيا، الذين يبحرون خصوصًا من تونس وليبيا.

ووصل نحو 55 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، مقارنة بأقل من 30 ألفًا في عام 2020، وفق بيانات وزارة الداخلية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، تسجيل 31 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا مقابل 51 في اليوم السابق، إضافة إلى 6764 إصابة جديدة دون تغيير عن اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 132365 حالة وفاة مرتبطة بـ«كوفيد-19» منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا وتاسع أعلى حصيلة في العالم.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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إيطاليا تسمح برسو سفينة إغاثة تحمل 800 مهاجر

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