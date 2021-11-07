بحضوره.. مكتبة البلد تحتفل بعيد ميلاد داود عبد السيد ومسيرته الفنية

تستضيف مكتبة البلد في مقرها الكائن بشارع محمد محمود من ميدان التحرير، في السابعة من مساء اليوم، لقاءً مفتوحًا للاحتفاء بذكرى ميلاد المخرج الكبير داود عبد السيد، بحضوره، للوقوف على أهم المحطات في مسيرته الفنية، خلال عمله السينمائي.

ويشارك في اللقاء كل من: الكاتب والناقد محمود عبد الشكور، والكاتب الصحفي وائل لطفي، ويدير النقاش الناشر حسين عثمان مؤسس دار ريشة للنشر.

ويتخلل اللقاء مناقشة مفتوحة حول كتاب "داوود عبد السيد.. سيرة سينمائية"٬ والصادر عن دار ريشة للنشر والتوزيع٬ من تأليف محمود عبد الشكور. ويتناول الكتاب في 300 صفحة من القطع الوسط٬ مفاتيح عالم هذا المخرج الكبير وأسئلته، والأفكار المحورية التي يعبر عنها، وملامح مشروع داوود السينمائي كما ظهرت في أفلامه، مع تحليل تفصيلي وشامل لكل أعماله، تسجيلية وروائية، وملف كامل بصور نادرة عن كواليس تصوير هذه الأفلام.

محور الرؤية والكتاب أيضًا، في فكرة تحطيم أغلال الإنسان، سواء تلك التي تفرضها عليه ظروفه وبيئته، أو تلك التي يفرضها هو على نفسه، وفي تيمات العجز والقدرة، والمراقبة والتورط، التي تقدم هذه الأفلام تنويعات مدهشة حولها.

يعتبر المخرج والمؤلف داوود عبد السيد رائد السينما الواقعية، ارتبط اسمه مع الجمهور بعدة أفلام تركت أثرًا طيبًا في تاريخ السينما المصرية والعربية، من أهمها: الصعاليك، الكيت كات، مواطن ومخبر وحرامي، أرض الخوف، رسائل البحر وغيرهم.

حققت أفلام داود عبد السيد نجاحًا وشهرة على المستوى النقدي والجماهيري، واختير ثلاثة منها ضمن قائمة أفضل ١٠٠ فيلم عربي في تاريخ السينما المقدمة من مهرجان دبي السينمائي عام ٢٠١٣، وتم تكريمه بجائزة الإنجاز الإبداعي في مهرجان الجونة السينمائي عام ٢٠١٨.