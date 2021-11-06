«التشكيليين» تشارك في افتتاح تطوير قرية الفواخير بالفسطاط

شاركت نقابة الفنون التشكيلية في افتتاح قرية الفواخير بمدينة الفسطاط بمصر القديمة، اليوم، في ورشة لتعليم الخزف الفخار للأطفال.

وأشرف على عرض واختيار الفخار وتنسيقه الفنان الكبير محمد مندور والدكتور داود ضياء بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية، والمهندسة جيهان محمود نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية والمسؤولة عن تطوير القرية، وعدد من الوزراء والمحافظين وسفراء الدول العربية والأجنبية ورجال السياحة، وعلى رأسهم خالد العناني وزير الآثار والسياحة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، والإعلامي جمال الشاعر، وعدد من الوزراء والمسؤولين والفنانين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالحرف التراثية واليدوية.