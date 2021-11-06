الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«التشكيليين» تشارك في افتتاح تطوير قرية الفواخير بالفسطاط

ورشة لنقابة التشكيليين
ورشة لنقابة التشكيليين فى قرية الفواخير

شاركت نقابة الفنون التشكيلية في افتتاح قرية الفواخير بمدينة الفسطاط بمصر القديمة، اليوم، في ورشة لتعليم الخزف الفخار للأطفال.

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وأشرف على عرض واختيار الفخار وتنسيقه الفنان الكبير محمد مندور والدكتور داود ضياء بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية، والمهندسة جيهان محمود نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية والمسؤولة عن تطوير القرية، وعدد من الوزراء والمحافظين وسفراء الدول العربية والأجنبية ورجال السياحة، وعلى رأسهم خالد العناني وزير الآثار والسياحة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، والإعلامي جمال الشاعر، وعدد من الوزراء والمسؤولين والفنانين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالحرف التراثية واليدوية.

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نقابة التشكيليين افتتاح قرية الفواخير دكتور مصطفي مدبولي اللواء خالد عبد العال محافظة القاهرة الإعلامي جمال الشاعر

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وائل لطفي

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