السبت 06 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد الأسبوع الأول لـ«شباب بتحب مصر» في قمة المناخ بجلاسكو

شباب بتحب مصر
شباب بتحب مصر

تشارك مؤسسة شباب بتحب مصر في قمة المناخ بجلاسكو في الفترة ما بين ٣١ أكتوبر وحتى ١٢ نوفمبر.

وتضمن حصاد الأسبوع الأول مشاركة المؤسسة في الاجتماع التحضيري للمجتمع المدني الإفريقي قبل انطلاق القمة بيوم، والتي تم طرح الرؤية الإفريقية للمؤسسات العاملة في المناخ، بقيادة التحالف الإفريقي للعدالة المناخية، وتم توزيع المهام والأدوار، للحصول على أفضل النتائج للقمة الإفريقية.

وعلى مدار المؤتمر شاركت المؤسسة في العديد من الجلسات الرسمية، ومنها الجلسة الافتتاحية من داخل قمة المناخ بوجود زعماء وقادة دول العالم، ومن ثم شاركت المؤسسة في مجموعة من الفعاليات، التي أقيمت في الكثير من الأجنحة، وعلى سبيل المثال، الجناح المصري مع مكتب الالتزام البيئي، وتم عرض قصة نجاح مشروع environment pioneers program، من خلال مجلس الالتزام البيئي باتحاد الصناعات.

والتقت المؤسسة على هامش القمة بعدة وزراء مصريين منهم وزيري المالية، والبترول، وتم تناول أهمية المناخ ودور المفوضين المصريين للحفاظ على مكتسبات القارة الإفريقية من تغييرات المناخ.

كما شاركت أيضا المؤسسة في العديد من الفعاليات في جناح الأمم المتحدة وجناح الـ SDJ للتنمية المستدامة والكثير من الأحداث الجانبية التي تشارك فيها المؤسسة على مدار القمة، بالإضافة إلى حضور المؤسسة للعديد من الفعاليات الخاصة بالمنطقة العربية، بجانب بعض الوقفات التي قام بها التحالف الإفريقي للعدالة المناخية للمطالبة في المزيد من حقوق القارة الإفريقية الأكثر تعرضا لتأثير التغيرات المناخية.

وتستعد المؤسسة في الأسبوع الثاني للمشاركة في العديد من الفعاليات والأنشطة التي تؤدي إلى تحقيق أهداف قمة المناخ.

 

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