مستقبل وطن بني سويف يشارك «الصحة» في حملة تطعيم كورونا

التقى حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن في بني سويف، رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب بالمحافظة، الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ود. أحمد بغدادي وكيل المديرية، والدكتورة أمنية أحمد مدير إدارة الوقائي بالمديرية، لتنسيق التعاون المشترك في الحملة القومية للتطعيم ضد كورونا، في إطار الشراكة الكبيرة بين حزب مستقبل وطن ووزارة الصحة، لإنجاح حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

انطلاقًا من دور الحزب المجتمعي برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وأشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، وجه النائب حسام العمدة، أمين الحزب بمحافظة بني سويف، كل أمناء المراكز بتوفير المقرات، كذلك توفير الكوادر الحزبية لخدمة المواطنين ومساعدتهم في عملية التسجيل والحصول على اللقاح.

وعقد أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب بالمحافظة اجتماعًا بالنواب، مؤكدًا أن الحزب بكل نوابه وقياداته وكوادره الحزبية سيشاركون بقوة من أجل إنجاح الحملة وتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح.

ووجه حسام العمدة بتوفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين داخل القرى والنجوع إلى المقرات، كذلك توفير المواد التوعوية اللازمة لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح، في ظل تشكيل غرفة عمليات داخل أمانات المراكز وأمانة المحافظة للمتابعة أولًا بأول.