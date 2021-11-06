سهلة التحضير في المنزل.. استخدامات القهوة لبشرة مشرقة

للقهوة مجموعة متنوعة من الفوائد فيما يخص العناية بالبشرة، كما أنها مليئة بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للشيخوخة، بالإضافة إلى أن حبوب القهوة تزيل الخلايا الميتة من الجلد لتفتيحها، ونعرض لكم فيما يلي مجموعة أقنعة وجه القهوة بإمكانك صنعها بنفسك لتحسين صحة بشرتك، والحصول على هذا التوهج المشع.

قناع الوجه من القهوة والعسل



ستحتاجين إلى ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة وملعقة كبيرة من العسل.

قومي بخلط هذين المكونين جيدًا في وعاء صغير.

ضعي المعجون على وجهك بالكامل ودلّكي بلطف مع تجنب المنطقة حول العينين.

أتركي القناع علي وجهك لمدة 20 دقيقة ثم اشطفه بالماء البارد.

يعد استخدام ماسك القهوة والعسل للوجه مزيجًا مثاليًا لترطيب بشرتك وتقليل علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والجفاف والبقع الداكنة.

قناع القهوة والحليب للوجه



لتحضير هذا القناع أحضري ملعقة كبيرة من البن المطحون مع ملعقة كبيرة أو اثنتين من الحليب.

امزجي كلاهما لتكوين معجون وضعيه على وجهك، وبعد تركه على وجهك لمدة 10-15 دقيقة اغسليه بالماء الفاتر.

وإذا كنت ترغبين في الحصول على بشرة ذات لون موحد، فإن ماسك القهوة والحليب هو الحل الأبسط والأكثر فعالية، حيث يزيل الشوائب من وجهك، ويمكن أن يجعل بشرتك متوهجة.

قناع الوجه من القهوة والكركم والزبادي



اخلطي ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة وملعقة كبيرة من الكركم وملعقة كبيرة من الزبادي.

قومي بتقليب الخليط جيدا ليصبح خالٍ من التكتلات.

ثم ضعي المعجون بالتساوِ على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

ولإزالة المعجون دلكي بلطف بحركة دائرية ثن اغسله بالماء الدافئ للحصول على بشرة أكثر إشراقًا.

ويعد الكركم غني بخصائصه المضادة للالتهابات وفيتامين سي، ما يساعد على إزالة البهتان من الجلد ويفتح البقع الداكنة بينما الزبادي مع أحماض ألفا هيدروكسي يقلل الزيت من الوجه ويغذيها.

ماسك القهوة والليمون



امزجي ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون في وعاء ثم اخلطيها جيدًا لتشكيل عجينة وضعيها على وجهك ورقبتك بالتساوي.

اتركي القناع يجف لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد.

يساعد الليمون مع القهوة في إزالة السمرة وتفتيح البشرة كما أنه يوفر تأثير تبييض خفيف يساعد على التخلص من الجلد الميت ويشجع على نمو خلايا الجلد الجديدة.

ماسك القهوة والصبار



خذي ملعقتين كبيرتين من البن المطحون وملعقتين كبيرتين من جل الصبار واخلطي المكونات جيدًا.

ضعي المزيج على وجهك ثم اتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.

وتكمن فائدة هذا القناع في الصبارالذي يعرف بأنه مكون قوي لدرء الأمراض الجلدية بسبب مضادات الأكسدة وخصائصه المضادة للبكتيريا.

وفي ذات السياق، يحارب الكافيين الموجود في القهوة الشوائب والبقع الداكنة وبقع الشمس ويفتح التصبغ، ما يجعل بشرتك تبدو أكثر إشراقًا ومشدودة.