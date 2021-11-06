الجهاد الإسلامى: اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل حول الأسرى المضربين عن الطعام

قال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، اليوم، إن الوسطاء- رفض الكشف عن هويتهم- بين الحركة وإسرائيل يجرون اتصالات مع الأخيرة بشأن الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خلال مؤتمر صحفي، أن الاتصالات التي جرى حاليا تسعى إلى إنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين، الذين تم اعتقالهم إداريًا من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب عن أمل حركته في إحداث اختراق في ملف الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وإغلاق ملف الاعتقال الإداري.