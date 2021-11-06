السبت 06 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الجهاد الإسلامى: اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل حول الأسرى المضربين عن الطعام

خالد البطش القيادي
خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي

قال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، اليوم، إن الوسطاء- رفض الكشف عن هويتهم- بين الحركة وإسرائيل يجرون اتصالات مع الأخيرة بشأن الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خلال مؤتمر صحفي، أن الاتصالات التي جرى حاليا تسعى إلى إنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين، الذين تم اعتقالهم إداريًا من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب عن أمل حركته في إحداث اختراق في ملف الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وإغلاق ملف الاعتقال الإداري.

الجهاد الإسلامي إسرائيل الوسطاء الأسرى المضربين عن الطعام الإحتلال الإسرائيلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

«شبورة وضباب وبرودة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

القبض على قاتل والديه فى الإسكندرية

هل تم تحديد موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية؟

مدبولى: الدولة تحملت الكثير من الخسائر للحفاظ على آلاف العاملين بالسياحة

السيسى يتابع مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكبارى

الجاكت ومرطب الهواء البارد.. نصائح سلامة الشتاء للأطفال عند الخروج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية: لنمسح ألم اللاجئين

د. منى حلمى

جسد المرأة وإلغاء حالة الطوارئ

علي سعدة

خيل الحكومة.. غالى والتلاوى وشظف العيش

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الجهاد الإسلامى: اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل حول الأسرى المضربين عن الطعام

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ