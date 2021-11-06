السبت 06 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

وزير التنمية المحلية يصل قرية الفواخير بمدينة الفسطاط

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية لحظة وصوله قرية الفواخير

وصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مساء السبت، لقريّة الفواخير؛ استعدادًا لافتتاح القرية بعد الانتهاء من تطويرها.

وانتهت محافظة القاهرة من تطوير قرية الفواخير بمدينة الفسطاط في حي مصر القديمة، من خلال توصيل كافة المرافق للقرية وطلاء واجهات 152 فاخورة.

وتسعى محافظة القاهرة بوضع قرية الفواخير على قائمة المزارات السياحية المهمة لاحتوائها على صناعة الفخار المهنة التراثية ولموقعها الجغرافي بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة.

وتفقد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأعمال الجارية لتطوير قرية الفواخير التى تضم 152 فاخورة بمنطقة الفسطاط بحي مصر القديمة؛ تمهيدًا لافتتاحها.

وأكد محافظ القاهرة أن أعمال تطوير القرية تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا متواصلًا لوضع قرية الفواخير بالفسطاط على خريطة المزارات السياحية بالقاهرة وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستويين المحلي والعالمي، خاصة أن حرفة صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال التطوير شملت استكمال توصيل جميع المرافق «مياه- غاز– كهرباء- صرف» بجانب الاستمرار فى تركيب أفران الغاز صديقة البيئة والبديلة عن الأفران البدائية وتركيب الولاعات الذاتية لباقي الوحدات بقريّة الفواخير، وإجراءات التشغيل الفعلى لباقى الأفران ومتابعة أعمال الإنارة والنظافة وغيرها، وجار استكمال تنفيذ بعض الأعمال المتعلقة بالمظهر العام للقرية، وتشمل رفع كفاءة المباني وتركيب لاند سكيب زراعى إلى جانب تركيب أرفف جانبية على حوائط كل فاخورة لعرض المنتجات عليها بشكل جمالى، إضافة إلى طلاء واجهات الفواخير.

وطالب المحافظ بدراسة إقامة منطقة خدمات ومطاعم لتقديم أكلات المطبخ المصرى بالقرية، لتوفير احتياجات السائحين من زائرى المنطقة، خاصة أن قرية الفواخير تقع بجوار متحف الحضارة بالفسطاط.

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قرية الفواخير تطوير قرية الفواخير كرنفال قرية الفواخير أخبار محافظة القاهرة

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