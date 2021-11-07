محطات فى حياة ميرفت أمين.. تزوجت 5 مرات وولدت بالمنيا لأم أسكتلندية

تصدرت الفنانة ميرفت أمين محركات البحث على السوشيال ميديا، وذلك بعد تداول أنباء تفيد إصابتها بفيروس كورونا وعدم استكمالها لمسلسل «حكايتي مع الزمان».

الحالة الصحية للفنانة ميرفت أمين

ولكن سرعان ما كشفت الفنانة ميرفت أمين القصة الكاملة، حيث أكدت في تصريحات صحفية لها، أنها بخير وقد قامت بعمل مسحة وجاءت النتيجة سلبية وقد انتهت من تصوير مسلسل "حكايتي مع الزمان".

محطات في حياة ميرفت أمين

ميرفت أمين ولدت في المنيا من أب مصري وأم أسكتلندية، كانت من أشهر الممثلات في عقدي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين في السينما المصرية، حصلت على ليسانس آداب من جامعة عين شمس قسم اللغة الإنجليزية.

زواج ميرفت أمين

وتزوجت 5 مرات، وكان أولها في عام 1970 من المطرب السوري موفق بهجت وبعد زواجها منه سافر موفق بهجت إلى لبنان وهناك قبض عليه في قضية مخدرات شهيرة حيث تم حبسه فطلبت الطلاق منه.

كما تزوجت من عازف الجيتار الشهير في السبعينيات عمر خورشيد الذي كان على علاقة في الوقت نفسه بملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق ولما تأكد لها هذه العلاقة انفصلت عنه، حيث تزوجت من بعده الفنان حسين فهمي وأنجبت منه ابنتها منة الله واستمر هذا الزواج فترة طويلة نسبياً ولكنها مع ذلك انفصلت عنه.

جدير بالذكر أن "حكايتي مع الزمان" هي الحكاية الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، وهى بطولة ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكى، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد وال، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جودة، هايدي رفعت، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى حول المشاكل الأسرية.

وكانت آخر أعمال ميرفت أمين في الدراما مسلسل "قيد عائلى" من 45 حلقة وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بوسى، عزت العلايلى، محمد رياض، نضال الشافعى، سيمون، صبرى فواز، منة فضالى، صلاح عبد الله، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، ريم البارودى، محمد نجاتى، محمد عز وآخرين ومن إخراج تامر حمزة.