تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميرفت أمين وحقيقة إصابتها بكورونا

ننشر خلال التقرير التالي تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميرفت آمين وحقيقة إصابتها بكورونا بعد انتشار أخبار بصورة مكثفة حول تدهور حالتها على خلفية الإصابة بكورونا خلال الساعات الماضية.

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميرفت آمين وحقيقة إصابتها بكورونا

شعرت الفنان ميرفت أمين خلال الساعات الماضية ببعض التعب والسعال أثناء تصوير الحلقات الأخيرة من حكاية حكايتي مع الزمان من مسلسل إلا أنا مما جعل طاقم العمل يشعر بخوف شديد من إصابتها بفيروس كورونا خاصة بعد إصابة الفنان الكبير أحمد خليل بفيروس كروونا خلال تصوير مشاهده النهائية من الحكاية مع النجمة ميرفت أمين.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية والمسحة تبين سلبية حالة الفنانة الكبيرة ميرفت أمين وأنها تعاني من نزلة برد فقط مما جعل طاقم العمل يطمئن إلى حد كبير حيث استئنفت تصوير دورها في الحكاية المعروضة حاليا ومن المقرر أن تنتهي مساء اليوم أو غدا صباحا من تصوير كافة مشاهدها في العمل الجديد بالتوازي مع عرضه على شاشة قناة دي إم سي.

أبطال حكاية حكايتي مع الزمان



ويعرض للفنانة الكبيرة ميرفت آمين حاليا مسلسل إلا أنا حكاية حكايتي مع الزمان حيث عرض منها 5 حلقات حتى اليوم وتعرض الحلقة السادسة من المسلسل اليوم، ويشاركها البطولة كلا من الفنان الكبير أحمد خليل، بمشاركة الدكتور أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد رضوى جودة، هايدى رفعت، والحكاية من تأليف أمين خليل وإخراج أحمد حسن.

والحكاية هي الخامسة من الجزء الثاني المعروض حاليا بعد عدد من الحكايات الناجحة مثل بدون ضمان وغيرها من الحكايات التي عرضت منذ شهرين على شاشة قناة دي إم سي ودي إم سي دراما.