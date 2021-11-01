الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

5 أيام تفصل ميرفت أمين عن «فركش» حدوتة «حكايتي مع الزمان»

ميرفت أمين
ميرفت أمين

تواصل الفنانة ميرفت أمين تصوير حدوتة «حكايتي مع الزمان»، والتي تخوض بطولتها ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا»، إذ حققت نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاتها أول أمس، ما جعلها تتصدر محرك البحث العالمي «جوجل».

ومن جانبه، قال المؤلف محمد أبو السعد لـ«الدستور»، إنهم انتهوا من كتابة سيناريو العمل بشكل كامل خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنهم ما زالوا يصورون الحلقات الأخيرة من العمل، مؤكدًا أنه يتبقى لهم 5 أيام ليرفع المخرج بعدها شعار «فركش»، بالتزامن مع عرض الحلقات.

حكايتي مع الزمان

وتعد حكاية «حكايتى مع الزمان» هي الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل «إلا أنا»، حيث عرضت مؤخرًا حكاية «على الهامش» بطولة نيرمين الفقي، وإخراج أحمد شفيق، وحكاية «بدون ضمان» بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وعُرضت حكاية «على الهامش» مؤخرًا على قناة dmc، إذ دارت أحداث الحكاية حول «ياسمين» التي تنفصل عن زوجها وتدخل في مشاكل معه حول حضانة الأولاد، وهي من بطولة نيرمين الفقي وصبري فواز، جيهان خليل، هايدي رفعت، سيناريو وحوار أماني التونسي، إخراج أحمد شفيق.

مواعيد عرض «حكايتي مع الزمان»

تعرض حكاية «حكايتي مع الزمان» من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً على dmc والساعة 11 مساءً على dmc دراما وعلى منصة Watch it، والحكاية من بطولة ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جوده، هايدي رفعت، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

مسلسل «إلا أنا» دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداثًا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

وتقدم ميرفت خلال الأحداث شخصية مختلفة تمامًا تشير لأزمة يمر بها جيل كامل من الآباء والأمهات.

ميرفت أمين حكايتي مع الزمان مسلسل الا انا دراما تصوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

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