السبت 06 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مرور الدقهلية» ينفذ تعديلات مرورية بشوارع المنصورة (صور)

تعديلات مرورية
تعديلات مرورية

نفذت إدارة مرور الدقهلية، السبت، خطتها لتعديل اتجاهات عدد من شوارع مدينة المنصورة بمنطقة شارع أحمد ماهر وامتداد جيهان، أهم مناطق مدينة المنصورة.

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تعديلات مرورية

وحرصت إدارة مرور الدقهلية، بقيادة العميد هشام دياب مدير الإدارة، والعقيد إسلام رمزي، وكيل الإدارة للعمليات، والعقيد دكتور حاتم طه، وكيل الإدارة للتراخيص، والمقدم محمود اللوزى، رئيس المباحث، والعقيد دكتور عمرو الشربيني رئيس قسم الشئون المالية والإدارية والعقيد أحمد أبو الوفا رئيس قسم مرور المنصورة، وضباط وأفراد الإدارة، على تنفيذ تلك التعديلات، تحت إشراف اللواء سيد سلطان مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية وتنفيذ تلك التحويلات المرورية.

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تعديلات مرورية

وشملت التعديلات المرورية الجديدة لمدينة المنصورة الشوارع الفرعية الرابطة بين شارع أحمد ماهر وشارع امتداد جيهان، ليصبح شارع الإيمان اتجاه واحد داخل فقط من امتداد جيهان، وشارع الصديق اتجاه واحد داخل فقط من امتداد جيهان، وشارع الظريف اتجاه واحد داخل فقط من امتداد جيهان، وشارع سعد الشرقاوي اتجاه واحد داخل فقط من امتداد جيهان، وشارع سامي البدري اتجاه واحد داخل فقط من امتداد جيهان، وشارع مكة اتجاه واحد داخل فقط من امتداد جيهان، وشارع عباد الرحمن اتجاه واحد داخل فقط من امتداد جيهان.

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تعديلات مرورية

بينما شارع النقيطي اتجاه واحد داخل فقط من شارع أحمد ماهر، وشارع حسن سعيد اتجاه واحد داخل فقط من أحمد ماهر ، شارع الهنداوي اتجاه واحد داخل فقط من شارع أحمد ماهر، وشارع ناجي عبد الرازق اتجاه واحد داخل فقط من أحمد ماهر، وشارع عبد الرحمن بن عوف اتجاه واحد داخل فقط من أحمد ماهر، وشارع المستشار اتجاه واحد داخل فقط من شارع أحمد ماهر.

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تعديلات مرورية

تعديلات مرورية
تعديلات مرورية
تعديلات مرورية
تعديلات مرورية
تعديلات مرورية
تعديلات مرورية
تعديلات مرورية
تعديلات مرورية
تعديلات مرورية
تعديلات مرورية
مرور الدقهلية مرور الدقهلية مدينه المنصوره العميد هشام دياب اتجاهات

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