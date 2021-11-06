السبت 06 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة وإيقاف 8 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بالمنيا

إزالة تعديات ضمن
إزالة تعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 18 بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

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وشدد المحافظ على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيراً الى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 هي الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

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من جانبها، أزالت الوحدات المحلية لمراكز (سمالوط – مغاغة)، كافة أشكال التعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة، حيث تمت إزالة وإيقاف 4 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمركز سمالوط، منها ازالة حالة صب أعمدة خرسانية بحي شمال المركز، وإيقاف أعمال بناء دور أرضي بقرية اسطال، كما تم إيقاف أعمال بناء على الأراضي الزراعية بقرية البيهو، بالإضافة لإزالة حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بقرية شوشة.

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كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز مغاغة شمال المحافظة، 3 حالات تشوين مواد بناء للقيام بأعمال البناء بدون ترخيص، بالإضافة لإزالة حالة تعد بالبناء في المهد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والتعديات ومرتكبيها.

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يذكر أن الوحدات المحلية التسع لمراكز ومدن محافظة المنيا كانت قد عقدت العديد من الاجتماعات لبحث تنفيذ بدء المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بعد انتهاء أعمال المرحلة الثانية تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي برفع درجة الاستعدادات لإزالة كافة التعديات.

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- 5 79 مليون إجمالي الحالات في فرنسا إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية مركزي مغاغة وسمالوط المرحلة الثالثة من الموجة 18 اللواء اسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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