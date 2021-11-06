هولندا تقرر دعم زيمبابوي في مجال الزراعة لزيادة الإنتاجية وتعزيز الاقتصاد

أعلنت السفيرة الهولندية لدى زيمبابوي مرجريت فيرفيك، عن مواصلة بلادها دعم زيمبابوي في مجال الزراعة لزيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الاقتصاد.



ونقلت صحيفة "صنداي ميل" الزيمبابوية عن السفيرة الهولندية قولها: إن هولندا تشارك خبرتها في مجال الزراعة مع معظم دول العالم وخاصة زيمبابوي فهي شريك اقتصادي مميز.



وتعد هولندا من أكبر مصدري المنتجات الزراعية والغذائية في العالم وذلك بفضل تكنولوجيا الأطعمة الزراعية المبتكرة المستخدمة في البلاد.

وعلى صعيد اخر.. سجلت هولندا، 9132 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 33 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و 196 ألفا و 598 إصابة، والوفيات إلى 18 ألفا و 914 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 24 مليونا و 99 ألفا و 493 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.