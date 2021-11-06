السبت 06 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع كفاءة وتطوير الطريق الرابط بين كوبرى شادر عزام ومحور 30 يونيو

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية، وتنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد برفع كفاءة شوارع حى الجنوب تماشيًا مع أعمال الخطة الموسعة لتطوير طرق ومحاور مدينة بورسعيد، استمر العمل فى تطوير ورفع كفاءة الطريق الرابط بين كوبرى شادر عزام ومحور 30 يونيو بجنوب بورسعيد، وذلك لتسهيل الحركة إلى قري الجنوب والتيسير على المواطنين، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد.

وتشمل خطة تطوير الطرق بحي الجنوب عددًا من المناطق وأهمها رصف ورفع كفاءة  الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والطريق المؤدية لقرى الجنوب، ومحور شادر عزام، والحوض السمكي، وذلك فى إطار الطفرة التى يشهدها حي الجنوب فى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي شأن آخر، واصلت الأجهزة التنفيذية أعمال تطوير شارع 23 ديسمبر بداية من شارع 23 يوليو وحتى مستشفى بورسعيد الجامعي بطول 3800 متر، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد.

ويجرى حاليًا أعمال الرصف ووضع طبقة الأسفلت الأولى (الرابطة)  في شارع 23 ديسمبر، حيث يشمل التطوير التوسعة وتأسيس بعض الأماكن و رفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشٱت وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، هذا وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية فى أقرب وقت، والتنسيق المستمر بين مديرية الطرق والنقل وحي المناخ وحي الزهور وحي الضواحي لتنفيذ العمل على درجة عالية من الكفاءة.

 

 

تواصل تحقيق تطوير جنوب عادل نفي النقل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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