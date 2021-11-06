محافظ المنوفية: تمويل 114 مشروعًا ضمن مبادرة أنظمة الرى الحديث

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه تم تسليم 114 عقدًا ضمن مبادرة تنفيذ مشروعات أنظمة الري الحديث والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التابع لمحافظة المنوفية لعدد من المزارعين، وذلك منذ بداية المشروع وحتى الآن بواقع ما يقرب من 170 فدان بإجمالي تمويل ما يقارب 2 مليون جنيه، مشددا على المتابعة الميدانية لآليات تطبيق نظم الري الحديث والوقوف على ما تم إنجازه من أعمال على أرض الواقع ، موجها بتكثيف التوعية بين المزارعين ومستثمري القطاع الزراعى بأهمية هذه المبادرة القومية وتشجيعهم للإقبال على إستخدام تلك الأنظمة المطورة للرى من أجل ترشيد استهلاك المياه وتقليل المهدر منها.

يأتى هذا تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتطوير منظومة الرى وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية وترشيد استخدامها لتعظيم الإستفادة منها .

وفى هذا الإطار ، نظمت مديرية الموارد المائية والرى ومديرية الزراعة وإستصلاح الأراضى بالمنوفية ، مؤتمرا مشتركا من أجل توعية الفلاحين بأهمية التحول من الرى التقليدى إلى أنظمة الرى الحديث بهدف تحقيق تنمية زراعية شاملة والحفاظ على الرقعة الزراعية .

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية إلى أهمية التحول إلى أنظمة الرى الحديث بما يساهم فى تحقيق أقصى استفادة ممكنة لكل قطرة مياه وإعطاء المحصول حقه ونصيبه المقرر من المياه ، مشيرا إلى السلبيات التي تعاني منها الأراضي الزراعية في ظل نظام الرى بالغمر ، لافتا إلى تبني الدولة للعديد من المشروعات القومية لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية وتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للفلاح .

هذا وقد تم استعراض العديد من التجارب الرائدة والمميزة لعدد من المزارعين والذين حولوا أنظمة الري في أراضيهم إلى أنظمة الري الحديثة ، وما نتج عن ذلك من ترشيد في استخدام المياه وزيادة الإنتاجية للفدان الزراعى .