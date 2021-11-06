باحث ليبى: سنرى الخطوات الملموسة لإتمام العملية الانتخابية غدًا

قال الكاتب والمحلل السياسى الليبى رضوان الفيتورى إن هناك تفاؤل كبير بشأن إقبال المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية.

وأضاف الفيتورى فى تصريح لـ"الدستور": “فى تصورى نحن الان فى المخاض الأخير إننا على وشك الخروج من عنق الزجاجة التى ظل بها الشعب الليبى قرابة 10 سنوات، والان بعدما رد البرلمان على الملاحظات الفنية اكتملت الصورة امام المفوضية العليا للانتخابات وهناك انتخابات رئاسية ومن ثم برلمانية”، لافتا إلى أن من مزايا قانون انتخاب الرئيس أنه لا يحرم أى مواطن من الترشح إذا كانت تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها فى القانون أى أنه لا يستثنى أحد.

وأوضح الفيتورى أننا “سنرى غدا عبر المؤتمر المباشر للمفوضية العليا للانتخابات الخطوات العملية والبدء فى الخطوات الملموسة فى العملية الانتخابية”.

وحول اجتماع اللجنة العسكرية الليبية 5+5 المقبل في القاهرة، قال الفيتورى إن تلك اللجنة يعول عليها الكثير والكثير فهى حجر الأساس أيضا بالنسبة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأكد أن هناك أطراف ومنها تنظيم الإخوان والقاعدة وداعش بجانب المرتزقة كلهم تحالفوا ضد مقدرات الشعب الليبي بجانب أنهم ضد وجود أي انتخابات فهم لا يريدون لليبيا أن يرجع لحضن الوطن بل يريدوها هكذا فى هذه المستنقع الآثم لسنوات وسنوات لأنهم مستفيدون، مستدركا: "أعتقد نحن الآن بدأنا فى العد التنازلى أيام مفصلية تاريخية فى تاريخ ليبيا الحديث".

من المقرر أن يفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية غدا الأحد، وستكون ليبيا دائرة انتخابية واحدة للمتنافسين في الانتخابات الرئاسية، بينما ستقسم إلى 75 دائرة انتخابية خلال إجراء الانتخابات النيابية بالنظام الفردي حيث يفوز المرشح الحاصل على أكثر الأصوات بدائرته.