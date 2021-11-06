وزير قطاع الأعمال: تعاون مع شركة هندية لتصنيع 20 صنفًا من خامات الأدوية

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن تطوير خطة صناعة الخامات الدوائية التي كانت تستهدفها الوزارة، موضحا أنه يتم الاستعانة بشريك هندي من أجل تصنيع 20 نوعًا من خامات الأدوية وليس 5 فقط .

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات لـ"الدستور" أنه بناءً على توجه الدولة وتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تصنيع أدوية بسعر اقتصادي وسد فجوة استيراد الأدوية من الخارج فأنه سيتم التعاون مع إحدى الشركات الهندية الكبرى المتخصصة في صناعة خامات الأدوية من أجل القدرة على تصنيع 20 صنفًا من خامات الأدوية حتى تتمكن المصانع المصرية من تصنيع أدوية بسعر مخفض .

وأِشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن مصر تخطط لتوطين صناعة الأدوية وسيكون ذلك عبر تصنيع خامات الأدوية موضحا أن الصين والهند من أكبر الدول المصنعة لخامات الأدوية لذا فأننا لجأنا إلى الهند من أجل التعاون معنا في تصنيع خامات الأدوية وذلك لسد فجوة الاستيراد الخارجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي .

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن من المستهدف تصدير خامات الأدوية وزيادة الأدوية التي يتم تصديرها للخارج، موضحا أن مصر تدعم الصناعة المحلية وهناك تكليف بذلك من الرئيس.