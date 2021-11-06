إليك مواعيد أتوبيسات «السوبر جيت» بخط القاهرة

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على مواعيد أتوبيسات السوبر جيت، وتسلط الدستور الضوء على مواعيد أتوبيسات "السوبر جيت"، في مجموعة من المحافظات وذلك للتسهيل على المواطنين معرفة كافة المواعيد قبل السفر.

مواعيد أتوبيسات "السوبر جيت" لـ خط الغردقة – الاقصر:

اتوبيس "سوبرجيت" "1"، قيام الغردقة 8:30 ، وقيام الأقصر 8:30 .

اتوبيس "سوبر جيت" "2" قيام الغردقة 17:30، وقيام الأقصر 19:00.

مواعيد اوتوبيسات السوبر جيت خط الغردقة – سوهاج – جرجا:

اتوبيس سوبرجيت "1"، قيام الغردقة 16:00، قيام سوهاج 8:00، قيام جرجا 7:00.

مواعيد اتوبيسات السوبرجيت خط الغردقة – المنيا – ملوى:

اتوبيس "1"، قيام الغرقة 13:15، قيام المنيا 23:15، قيام الغردقة 22:00.

مواعيد اتوبيسات خط القاهرة – الغردقة:

اتوبيس "1"، قيام الماظة 7:45، قيام الغردقة 9:30 ، قيام سفاجا 15:45.

اتوبيس "2"، قيام القاهرة 14:15، قيام الغردقة 9:30، قيام سفاجا 23:45.

اتوبيس "3"، قيام الماظة 18:15، قيام الغردقة 17:00.

اتوبيس "4"، 00:12قيام الماظة، قيام الغردقة 1:00

اتوبيس "5"، قيام الماظة 4:00.

يذكر أنه سيتم التعاقد على عدد 2 حافلة كهرباء من وزارة الإنتاج الحربي للعمل في خدمة النقل الترددي (عدلي منصور / مطار القاهرة)، كما تم التعاقد على 20 حافلة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك التنسيق على تفعيل الخطوط الدولية مثل خط القاهرة ( بغداد – بنغازي – عمان)، بالإضافة إلى تزويد أسطول الشركة بعدد 21 حافلة جديدة فاخرة (الفئة المميزة وVIP PLUS)، وجار التنسيق على إحلال عدد 42 حافلة ضمن البرنامج القومي لتحويل وإحلال المركبات التي مر على صنعها 20 عامًا بمركبات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي / السولار.