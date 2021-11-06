محافظ الفيوم: زيادة عدد مراكز تلقي لقاح كورونا إلى 62 مركزاً

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن زيادة عدد مراكز تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا لتصل إلى 62 مركزاً، لتغطي جميع مراكز وقرى المحافظة، بهدف توفير الخدمات للمواطنين بالقرب من أماكن إقامتهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، لمتابعة موقف تلقي المواطنين للقاح كورونا، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتور سيف عبدالشكور مدير فرع التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بالمستشفى الجامعي.

وقال الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، إن الاجتماع تناول استعراض أخر المستجدات والإجراءات المتبعة لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا للمواطنين بشتى مراكز وقرى المحافظة، فضلاً عن العاملين بمختلف المصالح والمديريات والهيئات الحكومية، ومراجعة توافر المستلزمات الطبية، ومتابعة عمل حملات التطعيم بمراكز الشباب، ونسب تلقي اللقاح من خلال المراكز الثابتة والمتحركة المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة.

وأضاف أن المحافظ تابع نسب إشغال المستشفيات المركزية والجامعية، وكذا مخزون الأكسجين بها، موجهاً بتوفير احتياطي مناسب منه وملء اسطوانات الأكسجين لتكون جاهزة عند الحاجة، موجهاً بالتنسيق مع الجامعة لتوفير 10 أسرة رعاية مركزة جديدة لمرضى كورونا، والتنسيق مع مديرية الصحة لنقل حالات الحوادث المتقدمة لمستشفى الجامعة.

وأكد محافظ الفيوم على التنسيق بين مختلف القطاعات والمديريات، ومديرية الصحة لتنظيم عمل الفرق المتنقلة لتلقى اللقاح، لتوفير الخدمات للموظفين بمقار العمل تيسيراً في تلقى الخدمة، وذلك للانتهاء من تلقي كافة العاملين المستهدفين للقاح بمختلف القطاعات خلال الفترة الزمنية المحدة، مؤكداً أنه لن يستثنى من تلقى اللقاح إلا بتقرير طبي معتمد.

ولفت المحافظ إلى أهمية التوسع في مراكز تلقي اللقاح الثابتة، والفرق المتحركة، فضلاً عن مراكز تلقي اللقاح للراغبين في السفر، بهدف حماية المواطنين وحفاظاً على صحتهم، مع ضرورة تكثيف ومتابعة الحملات الدورية، للتأكد من التزام المواطنين، والمنشآت التجارية، والسياحية، بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والقرارات الوزارية، بالتنسيق بين مسئولي الصحة، ومجالس المدن، والشرطة المتخصصة.

ووجه المحافظ بتكثيف عمل الرائدات الريفيات والعمد ومشايخ القرى والكيانات الخاصة بالمرأة والقيادات الطبيعية، للتوعية بأهمية تلقى اللقاح للحد من الإصابة بفيروس كورونا، وكذا إرشاد الفرق المتنقلة لأماكن تواجد كبار السن لتطعيمهم بمنازلهم، وتكثيف حملات طرق الأبواب.

ومن جهته، أوضح وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأنه تم تطعيم 478 ألفاً 365 مواطناً بلقاح كورونا، كما تم زيادة عدد مراكز تلقي اللقاح إلى 62 مركزاً، منهم 6 مراكز داخل المستشفيات لتطعيم المترددين علي العيادات الداخلية، وشملت المراكز بندر الفيوم بعدد 11 مراكزاً هي المركز الطبي الحضري بكيمان فارس، والمركز الطبي الحضري بالحادقة، والمركز الطبي الحضري بالشيخ حسن، ومركز تطعيم استاد الفيوم الرياضي، ومستشفيات الفيوم العام، والصدر، والحميات، ومركز تطعيم المسافرين بمديرية الصحة، إضافة إلى مركز تطعيمات جامعة الفيوم، ومركز تطعيمات مجمع عيادات التأمين الصحي بكيمان فارس، ومركز تطعيمات مستشفى الفيوم للتأمين الصحي.

وفي مركز الفيوم، عدد 8 مراكز وهي منشأة عبد الله، والعزب، وسيلا، وبنى صالح، واللاهون، والعشيري، وكفور النيل، ومركز تطعيم المسافرين بالعامرية، وفي مركز طامية 10 مراكز هي: المركز الطبي بطامية، ومراكز الوحدات الصحية بفرقص، ومنشأة الجمال، ودار السلام، وسرسنا، وقصر رشوان، وكفر محفوظ، والروضة، ومركز شباب طامية، ومستشفى طامية، وفي مركز إطسا، 12 مركزاً لتلقي اللقاح، بقرى تطون، والغرق ، ومنية الحيط، وقلمشاه، وأبو جندير، ودفنو، ومطول، والجعافرة، وقصر الباسل، ومركز شباب إطسا، ومستشفى إطسا، ومركز تطعيم المسافرين بالمركز الطبي بإطسا.

وفي مركز سنورس 10 مراكز لتلقي لقاح كورونا بقرى، مطرطارس، وفيديمين، وبيهمو، وترسا، وجرفس، والسعيدية، ومنشآة سنورس، ومركز شباب سنورس، ومستشفى سنورس، إضافة لمركز تطعيم المسافرين بالمركز الطبى بسنورس، وفي مركز أبشواي 7 مراكز هي المركز الطبي بأبو جنشو، وأبوكساه، والعجميين، وسنرو القبلية، وطبهار، ومركز شباب أبشواي، ومستشفى أبشواي، وفي مركز يوسف الصديق 9 مراكز هي: الشواشنة، والمشرك قبلي، وكحك بحري، والنزلة، وقوتة، ووالي ميزار، والحامولي، وقارون، إضافة إلى مركز تطعيم المسافرين بالشواشنة.