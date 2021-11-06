انقطاع التيار الكهربائى في سائر أنحاء زامبيا لسبب مجهول

ذكرت شركة الكهرباء الحكومية في زامبيا أن التيار انقطع في سائر أنحاء البلاد اليوم السبت لسبب غير معلوم، مضيفة أنها تعكف على حل المشكلة.



وقال جون كوندا المتحدث باسم شركة الكهرباء زسكو المملوكة للدولة: "انقطع التيار في عموم البلاد بسبب عطل لم يتضح سببه حتى الآن، وتعكف الشركة على إعادة تشغيل مصادر الكهرباء الرئيسية وتحقيق استقرار في النظام".

ورجح عودة التيار الكهربائي في غضون ست إلى ثماني ساعات، وشهدت زامبيا انقطاعًا كبيرًا للكهرباء في الشهر الماضي أثّر على معظم أنحاء البلاد بعد عطل في محطة مهمة للطاقة الكهرومائية.