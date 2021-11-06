بعد «جريمة الإسماعيلية».. كيف تتواصل مع النيابة العامة إلكترونيا؟

دعت النيابة العامة كل من يحوز على مقاطع مصورة لأى جريمة من الجرائم أن يقدمها إلى الجهات المعنية، دون نشرها أو تداولها بين الناس أو على مواقع السوشيال ميديا، وذلك حفاظا على حسن سير التحقيقات.

جاء ذلك بعد أن تسبب انتشار فيديو جريمة الإسماعيلية التى أقدم فيها شاب على ذبح آخر وفصل رأسه عن جسده وسط تجمعات المواطنين فى أحد شوارع الإسماعيلية، في غضب وتردد شائعات مغلوطة عن الجريمة وأسبابها.

وأهابت النيابة العامة بالجميع إلى عدم تداول مقاطع تصوير ارتكاب الجريمة لما تحمله من مشاهد قاسية، ولاختصاص جهات إنفاذ القانون وحدها دون غيرها بمشاهدتها وفحصها باعتبارها من أدلة الدعوى التى ليست محلًّا للتداول أو النشر.

وتساءل عدد من المواطنين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي عن كيفية التواصل مع النيابة العامة.

1 - الدخول على الرابط المخصص للتقديم الشكوى عبر محرك البحث "جوجل"، بعنوان نموذج وارد رصد إلكتروني لسنة 2019 من هنا

2 - تحميل صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الشكوى.

3 – الخطوة الثالثة تتعلق باستيفاء البيانات الأساسية المطلوبة بشكل إلزامي، وهي "الاسم، الوظيفة، الرقم القومي، عنوان محل الإقامة، المحافظة".

4 – عليك بعد ذلك استكمال البيانات المطلوبة للتواصل وهي، "رقم تليفون المنزل، رقم المحمول ويتعين أن يكون مرتبطاً بتطبيق واتس آب حتى يتم الرد، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني".

5 - إذا كانت الشكوى متعلقة بسيارة، يتم إضافة رقم اللوحات المعدنية في الخانة المخصصة لذلك.

6 - ذكر تفاصيل البلاغ، ورقم القضية المرتبطة بالشكوى إن وجدت، المشكو في حقه إن وجد في الخانات المحددة.

7 - الضغط على كلمة إرسال لإنهاء عملية تقديم الشكوى.

"التواصل عبر واتساب"

كما أعلنت النيابة العامة في وقتٍ سابق عن خدمة تلقي الشكاوى والتظلمات عبر تطبيق "واتس آب"، من خلال رقم الهاتف 01111755959، في 25 نوفمبر الماضب، وتتمثل خطوات تقديم الشكاوى من خلال الهاتف عبر "واتس آب" كالتالي:

1 - إرسال رسالة نصية على الرقم 01111755959 عبر تطبيق "واتس آب".

2 - تحميل الملف النصي فور استقباله على الهاتف الخاص بمقدم الشكوى.

3 - فتح الملف النصي المرسل واستكمال بيانات النموذج الموجود به إلكترونيا.

4 - حفظ الملف النصي.

5 - إعادة إرسال الملف النصي بعد استيفاء البيانات لذات الرقم عبر التطبيق.