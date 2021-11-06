وزير التنمية المحلية: الدولة استردت 1.5 مليون متر

أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي أن المحافظات تمكنت - خلال المرحلة الثانية من تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتي انطلقت في الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر الماضي - من إزالة 10 آلاف و39 مبنى على مساحة 1.5 مليون متر مربع، واسترداد 9333 فدانًا من خلال تنفيذ 2965 حالة إزالة على الأراضي الزراعية.

وقال شعراوي - عقب تقرير تلقاه من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة اليوم - إن محافظة الشرقية نجحت خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى إزالة 1461 مبنى مخالفًا على مساحة 164 ألف متر مربع، وقامت محافظة البحيرة بإزالة 821 مبنى مخالفًا على مساحة 42 ألف متر مربع، فيما قامت محافظة الغربية بإزالة 811 مبنى على مساحة 76 ألف متر مربع، كما قامت محافظة المنيا بإزالة 728 مبنى على مساحة 59 ألف متر وبني سويف بإزالة 568 مبنى على مساحة 39 ألف متر مربع، وقامت محافظة القليوبية بإزالة 548 مبنى على مساحة 41 ألف متر مربع.

ولفت الوزير إلى أنه فيما يخص إزالة التعديات على الأراضي الزراعية فقد قامت محافظة الوادي الجديد بإزالة التعديات واسترداد مساحات قدرت بـ 6157 فدانًا، ومحافظة الشرقية بإزالة التعديات على مساحات واسترداد 818 فدانًا وأسيوط بإزالة التعديات على مساحات واسترداد 628 فدانًا والفيوم بإزالة تعديات على مساحات 517 فدانًا واستردادها.

وثمّن الجهود التي قام بها المحافظون والقيادات التنفيذية وقوات إنفاذ القانون وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المرحلة الثانية من الموجة 18.. مطالبًا المحافظات بالتنسيق الجيد مع جهات الولاية للأراضي التي تمت إزالة التعديات من عليها سواء كان بالزراعة أو البناء لعدم السماح بعودة أي تعديات عليها مرة أخرى، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية مع سرعة استغلال تلك الأراضي على أرض الواقع.

وأكد أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، لافتًا إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.

وأشار الوزير إلى أن جميع المحافظات ستقوم بالتنسيق المستمر تمهيدًا لانطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 والتي تبدأ اليوم وتستمر حتى 26 نوفمبر الحالي، وستقوم غرفة العمليات بالوزارة بالمتابعة مع جميع المحافظات لتحقيق المستهدف وفقًا للخطط التي تم وضعها قبل انطلاق الموجة الـ18.

ولفت إلى أن الموجة الـ18 تتضمن إزالة كافة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والرافضين من المواطنين للتقنين ولم يتقدموا بطلبات أو تباطأوا في الإجراءات الخاصة بالتقنين تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفذ على 3 مراحل، الأولى من 13/9/2021 وحتى 3/10/2021 والثانية من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021 على أن تبدأ المرحلة الثالثة في الفترة من 6/11/2021 وحتى 26/11/2021.