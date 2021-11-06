الرئيس الجابونى فى المغرب لبحث تطوير العلاقات الثنائية

وصل الرئيس الجابونى على بونجو إلى مطار الرباط- سلا في المغرب وذلك في زيارة عمل حيث استقبله وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج “ناصر بوريطة”.

وأعرب الرئيس الجابونى -في تغريدة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- عن سعادته بالتواجد في المغرب في زيارة عمل وصداقة، وقال: إن سعادتي تتضاعف عندما ألتقي شقيقي الملك محمد السادس، مشددا على أنه "لن ينسى أبدا ما فعله الملك من أجله، خاصة في لحظاته الصعبة".

من جانبه قال وزير الشؤون الخارجية الجابوني باكوم موبلي بوبيا: إنه لابد من تقوية العلاقات الثنائية مع المغرب، ‏وذلك بالتركيز أساسا على المحور الاقتصادي والتنمية التجارية.‏





جاء ذلك في مؤتمر صحفى، عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون ‏الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في العاصمة المغربية الرباط.



وقال الوزير الجابوني: إن مباحثاته مع بوريطة كانت مناسبة لدعوة رجال ‏الأعمال المغاربة للاستقرار في الجابون للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم، مشيرا إلى انعقاد اللجنة المشتركة الكبرى المغربية الجابونية قريبا. ‏

وفي سياق منفصل، اعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بلغ 24 مليونا و308 آلاف و294 شخصا.



وأوضحت الوزارة المغربية أن 12 ألفا و696 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح و32 ألفا و354 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد متلقي الجرعة الثانية 22 مليونا و 247 ألفا و253 شخصا.



يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.