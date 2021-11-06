البرازيل: 389 وفاة جديدة بكورونا

أفادت بيانات نشرتها وزارة الصحة في البرازيل بأن البلاد سجلت 389 وفاة جديدة بكوفيد-19 و13321 حالة إصابة إضافية مؤكدة.



وسجلت البرازيل 609060 وفاة إجمالا بسبب فيروس كورونا و21 مليونا و862458 إصابة مؤكدة.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وحذرت "الصحة العالمية"، من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، في العديد من دول الشرق الأوسط، قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وعلى صعيد آخر، ارتكب الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، غلطة مثيرة للسخرية عند حديثه عن برج بيزا في إيطاليا.

وخلال خطابه في حفل إطلاق وتشغيل تكنولوجيا 5G، قام بتسمية البرج المائل الشهير، بـ "برج البيتزا".

وقال رئيس البرازيل: "كنت مؤخرا في زيارة إلى إيطاليا، وخلالها زرت برج البيتزا".

وأثارت غلطة الرئيس البرازيلي موجة كبيرة من الميمات الساخرة في مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي في الإنترنت.

وهذه ليست المرة الأولى التي يخطئ فيها الرئيس البرازيلي بهذا الشكل المضحك خلال الفعاليات العامة. فقبل ذلك بقليل، خلط بولسونارو خلال مؤتمر صحفي، بين اسم مستشار الرئيس الأمريكي لشئون المناخ جون كيري والممثل الشهير جيم كاري.

ومن بين التعليقات الساخرة، على هذه الهفوات المضحكة من جانب رئيس البرازيل، تم في تويتر نشر تغريدة ظهر فيها بولسونارو مع الممثل كيري وهما يقفان مبتسمان على خلفية برج "مائل" لأنواع مختلفة من البيتزا.