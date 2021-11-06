السبت 06 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بلطجي الفيوم يُمثل جريمته أمام النيابة (فيديو)

النيابة تعاين موقع
النيابة تعاين موقع جريمة وتمثيلها من بلطجي الفيوم

حاصرت قوات أمن الفيوم، منذ قليل، منزل المتهم أيمن عبد المعبود، الذي احتجز أسرته لمدة ليلتين كامليتين، وقتل زوجته منذ شهر ودفنها في غرفة بالمنزل.

وتعاين النيابة العامة الآن مكان الواقعة وتشهد تمثيل الجريمة من قبل المتهم، وسط فرض كردون أمني حول المنطقة.

وقد استمعت نيابة مركز الفيوم في وقت سابق لأقوال المتهم أيمن عبدالمعبود، والذي قال فيها إنه قتل زوجته منذ أكثر من شهر ودفنها على عمق 4 أمتار بإحدى الغرف بمسكنه، بمعاونة 3 أشخاص من منطقة دارماد بمحافظة الفيوم.

وأكد أنه بعد خروجه من السجن أقنعه شقيقاه بالزواج مرة أخرى من سيدة صغيرة في السن ليعوّض فترة حبسه، وتابع: «لأكتشف خيانتها وأنها ووالدتها وشقيقاتها يعملن فى الدعارة منذ أكثر من 17 عامًا».

وفجر المتهم مفاجأة، حيث أكد أنه لم يقتل حماته، وأنها توفيت أثناء محاولته منع قوات الأمن من الدخول للمنزل أثناء احتجازه لأسرة زوجته.

يذكر أن قوات من وزارة الداخلية، نجحت في إطلاق سراح 5 من المحتجزين في واقعة قتل بلطجي الفيوم لحماته.

ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الفيوم مدعومة بالقوات الخاصة فى مداهمة منزل "خط الفيوم" يدعى أيمن عبدالمعبود، مسجل خطر قتل وسرقات ومخدرات، لتحرير الرهائن المحتجزين داخل منزله بالطريق الدائري بجوار ميدان عبد المنعم رياض.

يأتي ذلك بعد مفاوضات وعمل كردون أمني بالمنطقة ومحيط منزله حاول الجهاز الأمني الحل السلمي، بعدها قامت فرقة من القوات الخاصة، التابعة لوزارة الداخلية، مدعومة من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، باقتحام المنزل لتحرير الرهائن، فما كان منه إلا أن قاوم القوات وأطلق النيران عليهم، وانتهى الأمر بإصابته بإصابة خطيرة والقبض عليه وتحرير كل من كان بالمنزل من الرهائن للمستشفى لتلقيهم العلاج.

ونقلت سيارة مرفق الإسعاف المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم تحت حراسة مشددة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقررت النيابة العامة إرسال تقرير تفصيلي عن حالة المصاب.

حرر محضر بالواقعة قيد تحت رقم 6632، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث.

النيابة تعاين موقع جريمة وتمثيلها بلطجي الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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