برلمانية : توجيهات الرئيس بالانتقال للعاصمة الإدارية خطوة نحو «الجمهورية الجديدة»

أشادت النائبة الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة لبدء الانتقال الفعلى للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل لبداية العمل لفترة تجريبية تستمر لمدة 6 شهور، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومى.

وقالت قطب، فى تصريحات لها، اليوم الجمعة، إن العاصمة الإدارية الجديدة تتميز باحتوائها على منشآت غاية في الاهمية كـ"الحي الدبلوماسي وبوابات العاصمة ومساجد الشهداء والنصب التذكاري وساحة الشعب وحديقة الشعب وساري العلم ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية"، فضلا عن مشروعات الأحياء السكنية ومنشآت الوزارات بالحي الحكومي البالغ عددها 34 منشأة.

وأضافت أن الدولة تسير بخطى ثابته نحو الجمهورية الجديدة خاصة مع بدء الانتقال الفعلى للحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعتبر بمثابة إعجاز غير مسبوق فى تاريخ مصر.

وتابعت: بكل تأكيد سوف يسهم تواجد الوزارات والهيئات الحكومية بجوار بعضها البعض فى مكان واحد ومجهز بأحدث التقنيات والإمكانات الحديثة التكنولوجية المتطورة، يساهم فى إنجاز مصالح المواطنين فى وقت قياسى غير مسبوق.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى وجه الحكومة بالبدء فى الانتقال الفعلى للحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة اعتباراً من شهر ديسمبر القادم لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة 6 شهور.