العثور على جثتى طالبين مشنوقين بأحد فنادق الإسكندرية

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول العثور على جثتى طالبين مشنوقين بأحد الفنادق بمنطقة وسط البلد، وندب مصلحة الطب الشرعي تشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة والتحفظ على القفلين المستخدمين فى الشنق وإرسالهما إلى الطب الشرعى، والتحفظ على دفاتر الفندق.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ من إدارة أحد الفنادق بمنطقة محطة الرمل فندق سميراميس، بدائرة القسم، يفيد بعثور عمال الفندق المشار إليه على جثتى طالبين مشنوقين.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم شرطة العطارين برفقة سيارة إسعاف الى محل الواقعة. وبالمعاينة والفحص تبين من وجود جثتى الطالبين معلقتين بسقف الحجرة بواسطة "قفل وير" يستخدم فى قفل الدرجات.

تم إنزال الجثتين بمعرفة ضباط المباحث وتبين أن المتوفيين كلا من عمر.ع.ي، 21 سنة، مقيم بمنطقة السيوف، وعلى.أ.م، 20 سنة، مقيم بمنطقة المندرة أحدهما طالب بكلية الطب والآخر بكلية الهندسة، وبمناظرة الجثتين لم يتبين وجود ثمة إصابات ظاهرة بهما، ونقلهما إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة، وجاري التعرف على ملابسات وأسباب وتوجداهما بالفندق على الرغم من أنهما مقيمان بالإسكندرية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.