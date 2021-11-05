الجمعة 05 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثتى طالبين مشنوقين بأحد فنادق الإسكندرية

جثة
جثة

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول العثور على جثتى طالبين مشنوقين بأحد الفنادق بمنطقة وسط البلد، وندب مصلحة الطب الشرعي تشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة والتحفظ على القفلين المستخدمين فى الشنق وإرسالهما إلى الطب الشرعى، والتحفظ على دفاتر الفندق.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ من إدارة أحد الفنادق بمنطقة محطة الرمل فندق سميراميس، بدائرة القسم، يفيد بعثور عمال الفندق المشار إليه على جثتى طالبين مشنوقين. 
على الفور انتقل ضباط مباحث القسم شرطة العطارين برفقة سيارة إسعاف الى محل الواقعة.  وبالمعاينة والفحص تبين من وجود جثتى الطالبين معلقتين بسقف الحجرة بواسطة "قفل وير" يستخدم فى قفل الدرجات.
تم إنزال الجثتين بمعرفة ضباط المباحث وتبين أن المتوفيين كلا من عمر.ع.ي، 21 سنة، مقيم بمنطقة السيوف، وعلى.أ.م، 20 سنة، مقيم بمنطقة المندرة أحدهما طالب بكلية الطب والآخر بكلية الهندسة، وبمناظرة الجثتين لم يتبين وجود ثمة إصابات ظاهرة بهما، ونقلهما إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة، وجاري التعرف على ملابسات وأسباب وتوجداهما بالفندق على الرغم من أنهما مقيمان بالإسكندرية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

ضباط شرطة الإسكندرية المباحث طالب مدير بيان قسم شرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

القمة 123.. الأهلى يهزم الزمالك فى قمة تاريخية

القمة 123.. أزمة بسبب نجل سيد عبدالحفيظ داخل مقصورة استاد القاهرة

العثور على جثتى طالبين مشنوقين بأحد فنادق الإسكندرية

أزمة على الهواء بين شيما صابر وفرح على.. والجمهور: «ميصحش كده»

بالقوة الضاربة.. موسيمانى يعلن تشكيل الأهلى أمام الزمالك

مفاجأة فى اعترافات «بلطجى الفيوم» أمام النيابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ

إصابة فلسطينى بالرصاص واثنين بالمطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس