الجمعة 05 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عامل نظافة لاتهامه باغتصاب طفلة في باب الشعرية

حبس
حبس

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل نظافة لاتهامه باغتصاب طفلة عمرها 8 سنوات بمنطقة باب الشعرية.

تلقت أجهزة الامن بالقاهرة بلاغا من أسرة طفلة عمرها 8 سنوات، مفاده قيام عامل نظافة باستدراج نجلتهم والتعدى عليها جنسيا .

وقالت أسرة الطفلة إن المتهم كرر فعلته عدة مرات، وبعمل التحريات تبين أن المتهم مسن وتم ضبطه وجار مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة.


وكانت وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون بتغليظ العقوبات على التعرض للغير والتحرش الجنسي، والمقدم من النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية البرلمانية، والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، لتتحول إلى جناية بدلا من جنحة.

وأبرز التعديلات على مشروع القانون تتضمن الآتى:

- تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306 مكرر ب"، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

- يشدد مشروع القانون عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها في المادة 306 من قانون العقوبات، وينص على ألا تقل العقوبات عن الحبس سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى .

- في حال تكرر الفعل من الجاني، تتم مضاعفة العقوبة لتصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه، إذا كان المتحرش أو الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا، أو كان الجاني ممن نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة لا تقل عن 300 ألف جنية ولا تزيد علي 500 ألف جنيه .

- والمادة 267 من قانون العقوبات، تنص على أنه من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة .

اغتصاب عامل نظافة قانون العقوبات اغتصاب طفلة أجهزة الأمن بالقاهرة المتحرش القبض علي عامل

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

القمة 123.. أزمة بسبب نجل سيد عبدالحفيظ داخل مقصورة استاد القاهرة

بالقوة الضاربة.. موسيمانى يعلن تشكيل الأهلى أمام الزمالك

أزمة على الهواء بين شيما صابر وفرح على.. والجمهور: «ميصحش كده»

تحذيرات وشبورة كثيفة.. «الأرصاد» توضح تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

أول صورة لضحية حادث «الحضرة» فى الإسكندرية

حريق ضخم يلتهم باخرة نيلية فى دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ

إصابة فلسطينى بالرصاص واثنين بالمطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلى