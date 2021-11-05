هل «القرفة» من التوابل والأعشاب السامة؟

تعتبر القرفة من التوابل الغنية بالكثير من الفوائد، كما أنها تستخدم لأغراض التجميل، فمؤخرًا كشفت البعض أن الإفراط في استخدام القرفة على الشفاة تسبب في تسمم البعض.

هل يمكنك تناول الكثير من القرفة؟

وكشفت مستخدم على تيك توك تدعى "" Briddy Garb أنها أصبحت، على حد تعبيرها ، "مهووسة بالقرفة"، حيث وضعت ما تصفه بأنه "كميات مجنونة" من التوابل في كل شيء بدءًا من الطعام لأدوات التجميل، وفقًا لما ذكره موقع “everydayhealth” الطبي.

وبعد عام من هذا النظام الغذائي، بدأت غارب تعاني من مشاكل صحية غير مبررة، بما في ذلك الدوخة وخفة الرأس ونقص السكر في الدم.

ومؤخرًا انتشر تحدي جديد يسمى بـ"تحدي القرفة" وفيه يصورون أنفسهم وهم يحاولون تناول ملعقة من القرفة دفعة واحدة، مما يؤدي غالبًا إلى السعال والاختناق.

ووفقًا لدراسة نُشرت في يناير 2015، أفادت الجمعية الأمريكية لمراكز مكافحة السموم أن عدد المكالمات إلى مراكز مكافحة السموم حول المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 عامًا زاد عدد 19 شخصًا شاركوا في التحدي من 51 في عام 2011 إلى 222 في عام 2012.

هل يمكن أن تكون القرفة سامة؟

تم استخدام القرفة منذ آلاف السنين، وفقًا للمركز الوطني للصحة التكميلية، فقد تم استخدامها طبيًا منذ فترة طويلة، في حين أن هناك عدة أنواع من القرفة، فإن النوع الذي يباع عادة كتوابل يأتي من اللحاء المجفف المطحون لشجرة موطنها جنوب شرق آسيا.

تحتوي بعض منتجات القرفة على مستويات عالية من الكومارين، وهي مادة مرتبطة بتسمم الكبد، ففي معظم الحالات، لا يوفر استهلاك قرفة القرفة ما يكفي من الكومارين لإحداث مشاكل كبيرة، لكن الاستخدام المطول لقرفة القرفة يمكن أن يكون مشكلة للأشخاص المصابين بأمراض الكبد.

ما هي الفوائد الصحية المحتملة للقرفة؟

عند تناولها بكميات معتدلة، وجد أن القرفة لها العديد من الخصائص المفيدة، فهي ليست مضادًا للأكسدة فحسب، بل قد يعمل على خفض نسبة الجلوكوز في الدم .

كما يستخدمها الناس لعلاج اللدغات، والتهابات المسالك البولية، أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، ومشاكل المفاصل.